Бывшему следователю подтвердили фальсификацию

В понедельник стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении своего бывшего коллеги Ивана Кожевникова, заподозрив его в фальсификации доказательств. По версии следствия, сбежавший за границу полковник ФСБ Дмитрий Сенин переписал на господина Кожевникова квартиры, дом, земельные участки и машино-места, а в ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства этих активов бывший следователь представил документы, якобы подтверждающие законность их приобретения.

По материалам Генпрокуратуры главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств) УК в отношении бывшего сотрудника Московского межрегионального следственного управления на транспорте Ивана Кожевникова. Доказательства в его отношении были получены по результатам рассмотрения в Гагаринском райсуде Москвы иска заместителя генпрокурора Виктора Гриня о взыскании в доход государства незадекларированного имущества экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина и связанных с ним лиц на сумму более 380 млн руб. Отметим, что господин Сенин являлся подельником полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого надзор конфисковал активы почти на 9 млрд руб. и для которого гособвинение запросило в Пресненском райсуде 15,5 года заключения и штраф в полмиллиарда рублей.

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин Фото: mzk1.ru

В ходе разбирательства с активами полковника Сенина (с 2001 по 2017 год официально заработал 26,5 млн руб., а его супруга — еще 10,8 млн руб.) выяснилось, что значительную часть своей многочисленной недвижимости он переписал на давнего товарища — бывшего следователя Кожевникова, ставшего после увольнения из правоохранительных органов риэлтором. Именно благодаря связям с разыскиваемым за взяточничество и дезертирство офицером, считает обвинение, господин Кожевников стал владельцем дома в 140 кв. м с земельным участком в Павлово-Посадском районе Московской области, а также участка в 2 тыс. кв. м в Раменском районе Подмосковья. Получил квартиры площадью 48,4 кв. м и 43,8 кв. м на проспекте Ленина и в квартале Изумрудный в подмосковной Балашихе, пять небольших квартир в разных домах на улице Винокурова, две на улице Гримау и еще две на Новочеремушкинской улице Москвы, а также стал владельцем апартаментов в 178 кв. м на улице Дмитрия Ульянова. Кадастровая стоимость этой недвижимости с машино-местами в прокурорском иске была определена в 189,584 млн руб. Легальные же доходы самого господина Кожевникова составили менее 10 млн руб.

Получив информацию о возбуждении в отношении Дмитрия Сенина уголовного дела за пособничество во взяточничестве полковнику Захарченко, Иван Кожевников, по данным следствия и надзора, принял меры к сокрытию зарегистрированного на него имущества «путем его перерегистрации на третьих лиц». Причем все эти сделки надзор, а вслед за ним и суд признали фиктивными, поскольку доходы покупателей были «несоизмеримо меньше» стоимости недвижимости. Двое покупателей, не имевших в России легальных доходов, сразу после сделок уехали в Грузию. А в компании «Апартс», ставшей по бумагам владельцем квартиры на улице Дмитрия Ульянова, гендиректором оказалась родственница жены чекиста Сенина Ван Дер Борг, постоянно проживающая в Дании.

В суде Иван Кожевников утверждал, что Дмитрий Сенин не имеет никакого отношения к его недвижимости. Якобы это были его активы, которые он приобретал и продавал, получая частные инвестиции, в том числе и из-за границы.

Исследовав собранные материалы, суд признал представленные господином Кожевниковым доказательства недостоверными, полностью удовлетворив исковые требования прокуратуры.

Теперь бывшему следователю в соответствии со ст. 303 УК грозит либо штраф в размере до 300 тыс. руб., либо два года исправительных работ.

Николай Сергеев