Кандидат с аппаратным весом

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На 41-й день после смерти Владимира Жириновского ЛДПР взялась за кадровые вопросы. Высший совет партии в понедельник решил созвать 27 мая съезд для избрания нового лидера. Им, как сообщили “Ъ” два источника в ЛДПР и подтвердил собеседник в администрации президента, станет глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Уже в среду он, скорее всего, будет избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме, сохранив при этом и пост председателя комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева) хорошо знаком с вероятными преемниками Владимира Жириновского — Леонидом Слуцким (справа) и Михаилом Дегтяревым (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева) хорошо знаком с вероятными преемниками Владимира Жириновского — Леонидом Слуцким (справа) и Михаилом Дегтяревым (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

16 мая истек 40-дневный мораторий на решение кадровых вопросов, объявленный в ЛДПР после смерти 6 апреля основателя и бессменного лидера партии Владимира Жириновского. И в тот же день Высший совет ЛДПР на своем заседании решил провести 27 мая внеочередной съезд, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании нового председателя партии.

Как сообщили “Ъ” два источника в ЛДПР, главным претендентом на этот пост является врио главы партийной фракции в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Безальтернативным кандидатом он не будет: 16 мая у господина Слуцкого появились сразу два соперника — член высшего совета ЛДПР, координатор рязанского отделения партии Александр Шерин и депутат Госдумы шестого созыва Виталий Золочевский. Оба заявили о своем выдвижении в видеороликах, которые опубликовали в соцсетях.

Не исключено, что будут и другие кандидаты в лидеры: любой участник съезда сможет выдвинуться либо сам, либо по предложению другого делегата, в том числе и «с голоса». 27 мая ЛДПР выберет только нового председателя, остальные органы останутся в прежнем составе, уточняет источник в партии.

Источник “Ъ” в администрации президента (АП) тоже называет Леонида Слуцкого самым вероятным новым лидером ЛДПР на текущий момент. Отметим, что как раз 16 мая в Telegram-канале думской фракции партии появилось сообщение о том, что господин Слуцкий «еще в 2014 году призывал мировое сообщество осудить действия киевского режима, которые привели к гибели сотен мирных жителей в Донбассе». Ранее в ЛДПР в похожем духе высказывались о пророческом даре господина Жириновского, который не раз выступал с подобными предсказаниями.

Одним из вероятных преемников Владимира Жириновского еще недавно называли хабаровского губернатора Михаила Дегтярева. Но его кандидатура, по словам еще одного источника в АП, вызвала недовольство в самой партии: «Они боятся, что он будет тянуть одеяло на себя. Леонид Слуцкий оказался более компромиссной фигурой».

Кстати, господин Дегтярев 16 мая тоже отметился громким заявлением, предложив перенести центральный аппарат ЛДПР в Хабаровск, который «уже де-факто является столицей ЛДПР в России» и где «уже готов особняк для федеральной штаб-квартиры ЛДПР».

Еще два кадровых вопроса либерал-демократам предстоит решить сразу после 17 мая, когда Госдума прекратит депутатские полномочия господина Жириновского. «После этого мы имеем морально-нравственное основание говорить об избрании руководителя фракции»,— пояснил “Ъ” замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании фракции 18 мая. «С учетом того, что все 40 дней Леонид Эдуардович Слуцкий был исполняющим обязанности, мы — члены фракции, члены Высшего совета партии, региональные координаторы, сотрудники Центрального аппарата партии, аппарата фракции — командно решали все возникающие вопросы, занимались текущей работой, полагаю, что очень высока доля вероятности избрания руководителем фракции Слуцкого»,— сказал господин Нилов.

При этом, вероятно, Леонид Слуцкий сохранит за собой и пост главы комитета, сообщил “Ъ” собеседник в Думе. По его словам, в партии господину Слуцкому нет альтернативы по аппаратному весу и политическому опыту. А депутатский мандат Владимира Жириновского, скорее всего, перейдет к Андрею Свинцову, который избирался в Думу шестого и седьмого созывов, говорит источник “Ъ” в партии.

Источник, близкий к АП, поясняет, что сейчас для Кремля важно не столько будущее ЛДПР как партии, сколько контроль над ее фракцией в Думе, которая имеет «институциональное значение».

Что же касается партии, то ее результаты серьезно снизились еще при Владимире Жириновском на последних думских выборах, напоминает собеседник: «Они потеряли Дальний Восток». Из-за этого для федеральных властей уменьшилась и ценность ЛДПР как партии. Более того, сейчас, на фоне специальной военной операции на Украине, ее электорат во многом переходит к «Единой России», считает источник.

Политолог Алексей Макаркин отмечает, что ЛДПР — третий по узнаваемости партийный бренд после «Единой России» и КПРФ, а поскольку таких брендов мало, к нему будет сохраняться внимание, несмотря на смерть Владимира Жириновского. «ЛДПР выполняет важную функцию, которую не может выполнять "Единая Россия": частично аккумулирует негативные эмоции избирателей, включая националистический протест. Судя по тенденциям, этот протест может и усиливаться. Нельзя такого избирателя отталкивать в направлении радикализации, это невыгодно власти. Партия будет работать с такими избирателями, в том числе используя образ Жириновского»,— полагает эксперт. По его мнению, вопрос о лидере вторичен с точки зрения публично-политического аспекта, но важен для власти в контексте аппаратного контроля. «И в данном случае фигура Слуцкого вполне может устроить власть, учитывая его опыт взаимодействия и с администрацией президента, и с Министерством иностранных дел»,— резюмирует господин Макаркин.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина, Андрей Винокуров