А без него мандат неполный

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Кончина бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского не только ставит вопрос о его преемнике, на который либерал-демократы не хотят отвечать до середины мая, но и рушит их избирательную тактику. Господин Жириновский неизменно выступал «паровозом» всех партийных списков на региональных и муниципальных выборах, уступая мандаты следующим за ним кандидатам. Кто заменит его в этой роли, партийцы пока не решили. Впрочем, эксперт считает, что ЛДПР сумеет компенсировать потерю лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На выборах этого года ЛДПР впервые придется полагаться на силу бренда, а не на харизму его создателя

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ На выборах этого года ЛДПР впервые придется полагаться на силу бренда, а не на харизму его создателя

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Вопрос первого номера партсписков ЛДПР на предстоящих в сентябре региональных выборах пока остается открытым, рассказали “Ъ” в ячейках партии. Например, на выборах в заксобрание Пензенской области лидером списка может стать координатор отделения, депутат гордумы Павел Куликов. «Но события происходят очень быстро, и все может измениться»,— оговаривается господин Куликов. На выборах в Госсовет Удмуртии список может возглавить или действующий глава фракции ЛДПР Тимур Ягафаров, или курирующий регион депутат Госдумы. «Эти вопросы пока решаются»,— добавляет господин Ягафаров.

Многие годы ЛДПР придерживалась неизменной тактики: во главе ее списков всегда шел Владимир Жириновский, а следом обычно баллотировались депутат-куратор и лидер местной ячейки. Вождь выступал в роли классического «паровоза» и затем отказывался от мандата в пользу идущих следом кандидатов. Среди парламентских партий к такой тактике иногда прибегала «Справедливая Россия», но делала это значительно реже. Например, если лидер эсеров Сергей Миронов в ходе осенней кампании мог «тащить» один-два региональных списка, то господин Жириновский лично вел своих «соколов» буквально везде, вплоть до райсоветов.

6 апреля Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни, спровоцированной коронавирусом. В ЛДПР сразу заявили, что не будут обсуждать кадровые вопросы в течение 40 дней (то есть до 16 мая). При этом временно исполняющим обязанности главы фракции в Госдуме стал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он же является одним из вероятных кандидатов на лидерство в ЛДПР. Среди других претендентов «Ведомости» ранее называли хабаровского губернатора Михаила Дегтярева, депутатов Госдумы Ярослава Нилова, Олега Диденко и Андрея Лугового.

Несмотря на смерть вождя, либерал-демократы уже строят амбициозные планы на предстоящие выборы в регионах. В конце апреля господин Слуцкий поставил перед местными ячейками задачу получить на них не менее 12–13% голосов, отчего-то предположив, что число избирателей ЛДПР теперь будет только расти. В этом году заксобрания должны обновиться в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Пять лет назад либерал-демократы смогли преодолеть заявленную планку только на выборах в Сахалинскую облдуму (13%). В остальных регионах результат ЛДПР был значительно скромнее, а в североосетинский парламент партия и вовсе не прошла.

На уровне административных центров кончина главного «паровоза» партии создает ей чуть меньше проблем, поскольку городские советы сейчас массово переходят на мажоритарную систему выборов (см. “Ъ” от 21 марта), то есть попросту отказываются от партсписков. И теперь нет нужды искать замену Владимиру Жириновскому, например, в Омске, Горно-Алтайске, Владивостоке, Твери и Ярославле. Но вот в Кирове, где в последний момент передумали принимать реформу, вопрос первого номера списка пока остается открытым. Пять лет назад ЛДПР использовала здесь привычную схему: первым баллотировался Владимир Жириновский, вторым — депутат Госдумы Кирилл Черкасов, третьим — депутат заксобрания Кировской области Татьяна Веселова. Последние двое уже не депутаты, поэтому заменять вождя в качестве «паровоза», скорее всего, придется действующему вице-спикеру регионального парламента Владимиру Костину, рассказал “Ъ” собеседник в местной ячейке ЛДПР.

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин заявил “Ъ”, что во главе всех списков будут «самые узнаваемые, самые уважаемые, самые авторитетные люди в партии». «Где-то это могут быть местные лидеры общественного мнения, где-то — федеральные политики. Но это будет решаться непосредственно во время подготовки к выборам, когда пройдут региональные конференции по выдвижению, когда будут сформированы списки»,— сказал он.

По мнению политтехнолога Евгения Минченко, у ЛДПР сейчас два пути: или сделать ставку на региональных лидеров и попытаться вырастить из них «местных звезд», или поставить во главе списков будущего председателя, то есть буквально поменять Жириновского на нового вождя. «Во втором случае это будет интересный, но рискованный эксперимент,— говорит господин Минченко.— Даже если провезти его по всем регионам и презентовать как наследника, то в лучшем случае получится на четверочку: пережириновить Жириновского невозможно». При этом эксперт призвал не преувеличивать значение «паровоза» ЛДПР на предстоящих выборах. «Результат будет зависеть не столько от лидера списка, сколько от мощи франшизы. А сейчас быть с ЛДПР совсем не стыдно, партия фактически стала идеологом того, что происходит во внешней политике. У них есть все шансы заполучить в союзники серьезные элитные группы в регионах»,— отметил он.

Андрей Прах, Мария Макутина; корсеть “Ъ”