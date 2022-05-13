Автокредитованию не хватает машин

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Сегмент автокредитования в апреле немного отыграл стремительное падение марта. Однако его показатели все еще в несколько раз ниже показателей прошлого года и заметно ниже показателей ковидного 2020 года. На рынок автокредитования давят дефицит автомобилей, который пока не удается заместить за счет китайских производителей, высокие ставки и падение покупательной способности населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В апреле на рынке автокредитования наметилось восстановление. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов за месяц превысило 20,8 тыс. штук, что на 3,7 тыс. штук больше, чем в марте. Объем выданных кредитов достиг 24,2 млрд руб. против 21,6 млрд руб. в марте. Годом ранее эти показатели были в 5 раз и в 4,5 раза выше соответственно. Вместе с тем вырос и уровень одобрения автокредитов — в апреле он составил 13,9%, что на 2 процентных пункта выше мартовского значения. Впрочем, в годовом сравнении текущий апрельский показатель остается в три раза ниже.

Одновременно продолжает снижаться средний размер автокредита. Согласно данным НБКИ, в апреле он составлял 1,165 млн руб., минимальное значение с августа прошлого года (см. график). Это может быть следствием ужесточения риск-политики банков, которые готовы кредитовать при первоначальном взносе выше 50% от стоимости автомобиля, что нивелирует влияние роста цен на средний чек в сегменте, поясняет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. «Заемщикам также интересно оплачивать заемными средствами небольшую часть покупки, чтобы снизить уровень переплаты»,— указывает эксперт. При этом доля кредитов на покупку бывших в употреблении автомобилей второй месяц подряд сохраняется около 60%.

Спрос на автомобили значительно просел со второй половины марта — проходимость салонов упала практически до нулевой, и лишь к концу апреля наметилось некоторое оживление (см. “Ъ” от 5 мая). Однако на вторичном рынке, как следует из данных агрегаторов, оживились скорее продавцы (см. “Ъ” от 6 мая). Рынок новых легковых и легких коммерческих машин, по данным АЕБ, в апреле упал на 78% к прошлому году (см. «Ъ-Онлайн» от 11 мая).

Участники рынка автокредитования не спешат говорить о его восстановлении. В апреле 2022 года было продано почти в пять раз меньше машин, чем год назад, и на 16% меньше, чем в локдаун, в апреле 2020 года, приводят данные эксперты «Открытие Авто». Практически полное отсутствие поставок новых машин и заградительные цены на многие бренды обрушили продажи через салоны до рекордно низкого уровня, отмечают они, в апреле бизнес продолжал сжиматься, закрываться, в лучшем случае — переформатироваться на машины с пробегом. «Относительно хорошие новости появлялись только в последней декаде апреля, перед длинными майскими праздниками: люди стали интересоваться машинами, авторитейлеры корейских и китайских марок начали вновь предоставлять скидки, что позволило автокредитованию возвращаться к жизни»,— говорят эксперты «Открытие Авто». Говорить о восстановлении рынка автокредитования в России пока преждевременно, продажи автомобилей, напрямую влияющие на спрос на автокредиты, снизились в апреле в два раза по сравнению с мартом, отмечает директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бородавин.

Ставки по кредитам также по-прежнему остаются для заемщиков высокими, подчеркивают в ВТБ. Впрочем, в апреле ряд банков снижали ставки, в настоящее время они составляют 8–17% годовых в зависимости наличия страхования и передачи автомобиля в залог. В марте ставки достигали 20–30% годовых (см. “Ъ” от 21 марта). «Давление на рынок продолжает оказывать и дефицит новых автомобилей. Значимое восстановление этого сегмента кредитования может произойти не ранее третьего квартала»,— рассчитывают в ВТБ.

Полина Трифонова, Ольга Никитина