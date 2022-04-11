Деньги переезжают в комиссионки

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Автокредитование в России катится вниз быстрее авторынка. Банки в марте резко снизили выдачи, в ряде случае наблюдалось падение в десятки раз, говорят источники “Ъ”. По мнению экспертов, это произошло в результате резкого взлета цен на машины и стоимости самих кредитов, роста первоначальных взносов и приостановки льготных программ. На этом фоне лучше выглядит ситуация с кредитованием подержанных машин, хотя дорожают они, по сути, так же, как новые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными по российскому рынку автокредитования, предоставленными «Автостатом». По итогам марта на основе данных от 21 банка, на которых приходится 80% рынка, выдачи автокредитов на новые автомобили в штуках упали на 88%, в денежном — на 83%. Продажи новых автомобилей в стране при этом, по данным АЕБ, снизились на 63%. Параллельно, по данным «Автостата», выросли цены: средняя стоимость новой машины увеличилась на 20%, до 2,1 млн руб. Средний размер кредита на новый автомобиль составил 1,4 млн руб. против 1,2 млн руб. годом ранее.

Чуть лучше выглядит вторичный рынок. Выдачи кредитов на автомобили с пробегом в марте сократились на 56,7%, в денежном выражении — на 42,5%. Доля кредитов на автомобили с пробегом за первый квартал 2022 года составила 37,7%. Средняя стоимость автомобиля с пробегом при этом выросла на 52%, до 1,06 млн руб. Средний размер кредита достиг 1 млн руб. против 823 тыс. руб. в 2021 году.

20,95 миллиарда рублей составила сумма выданных автокредитов в марте 2022 года.

Источник “Ъ” на рынке автокредитования подтверждает, что крупнейшие банки в марте столкнулись с резким падением количества выданных кредитов, по отношению к февралю снижение составило 2,8–37,3 раза. Некоторые банки и вовсе приостанавливали выдачи автокредитов (см. “Ъ” 21 марта). В кредитовании авто с пробегом ситуация снова несколько лучше: снижение в 1,25–21,4 раза. Другой собеседник “Ъ” на рынке автокредитования говорит о падении выдач кредитов на новые автомобили «в разы». Причин несколько, объясняет он: дилеры «растягивают склад», так как не знают, когда смогут закупить следующую партию, высокие ставки по кредитам привели к снижению уровня одобрения, а повышение первоначальных взносов отсекло часть клиентов.

Эксперты подтверждают удручающую динамику. «Мы наблюдаем падение продаж автомобилей и особенно продаж автомобилей в кредит»,— отмечает и партнер Deloitte Татьяна Кофанова. Среди причин она перечисляет сокращение предложения, рост цен, увеличение ставок по кредитам в связи с увеличением ключевой ставки, приостановление программы субсидирования сниженных процентных ставок.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет к этому остановку производственных мощностей автоконцернов в России, а также указывает на резкое повышение цен — более чем на 40% в среднем и на 60% и более на люксовые марки.

Все это отпугнуло потенциальных покупателей, поскольку с учетом возросших ставок итоговая переплата по кредитам значительно увеличилась, говорит управляющий директор НКР Михаил Доронкин: «Это могло отразиться и на росте отказов со стороны банков по кредитам заемщикам с возросшей долговой нагрузкой».

В конце февраля и первой половине марта на фоне ослабления рубля и резкого повышения цен, а также в ожидании прекращения поставок в Россию ряда люксовых марок из Европы наблюдался ажиотажный спрос на новые автомобили среди покупателей, которые хотели потратить дешевеющие рубли, добавляет Михаил Бурмистров. Во второй декаде марта, по его наблюдениям, спрос частично перераспределился с новых автомобилей на авто с пробегом: они дорожали чуть медленнее, а предложение было шире.

С конца марта в условиях укрепления рубля и перехода покупателей в режим экономии спрос резко снизился, в том числе в ожидании снижения цен на новые авто и особенно парк с пробегом, отмечает эксперт. По его словам, товарные запасы у дилеров новых автомобилей находятся на минимальных уровнях (один-три месяца продаж) и в условиях разрыва производственных и логистических цепочек, остановки российских заводов и ограничений поставок в Россию из-за санкций перспективы их пополнения неясны. Госпожа Кофанова связывает надежды на восстановление рынка автокредитования, особенно в секторе подержанных машин, с возможным снижением ставок вслед за произошедшим 8 апреля уменьшением ключевой ставки ЦБ.

Ольга Шерункова, Ольга Никитина, Полина Трифонова