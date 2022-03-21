Автобанки притормозили кредиты

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Половина работающих в России кэптивных банков автопроизводителей прекратила выдавать кредиты. Это связано и с приостановкой деятельности материнских автоконцернов на российском рынке, и с опасениями банков работать при таких высоких ставках. Большинство банков выдает автокредиты под 20–30% годовых, что является, по сути, заградительным уровнем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банки, принадлежащие автоконцернам, останавливают выдачи новых автокредитов. Из шести таких кредитных организаций, работающих в России, перестали предоставлять средства три: Фольксваген-банк, Мерседес-банк Рус, БМВ-банк. Об этом свидетельствует обзвон этих банков. «Кэптивные банки практически перестали выдавать кредиты»,— подтверждает управляющий директор брендов BMW MINI Motorrad «Автодома» Сергей Плетнев.

Это не означает, что банки уже уходят с рынка и передают свои портфели: у большинства из них избыточный запас капитала, который позволит оставаться какое-то время на плаву, уверен предправления РГС-банка Алексей Токарев. «В целом же эти банки целиком зависят от решений, которые будет принимать относительно российского рынка материнский автоконцерн,— продолжает он.— До последнего будут предпринимать попытки остаться на рынке те, кто инвестировал в локализацию и производство в России». Все три автоконцерна, чьи банки заморозили кредитование, объявили о приостановке поставок и производств в России.

В отсутствие новых автомобилей, продажи которых нужно поддерживать, смысла в работе кэптивных банков нет, говорит проектный лидер Frank RG Станислав Сухов.

На три упомянутых банка в 2021 году приходилось 9% от всего объема выданных автокредитов. Цифра не кажется критичной для рынка — как минимум китайские бренды должны восполнить этот объем, полагает эксперт.

Все еще продолжают выдавать новые автокредиты Тойота-банк, РН-банк и МС-банк. Так, в Тойота-банке можно взять автокредит по ставке от 18,9% годовых с обязательным первым взносом от 20% суммы. В РН-банке предлагают ставку не менее 20% при первом взносе 40%, в МС-банке — 29,9% и 50% соответственно. Многие универсальные банки предлагают автокредиты на схожих условиях. В РГС-банке кредит на покупку автомобиля можно привлечь под 28,5% годовых, в Экспобанке — 27,5–29,5%.

Сворачивание автокредитования и рост ставок по выдаваемым кредитам происходят на фоне дефицита автомобилей в дилерских центрах. Ассортимент новых автомобилей сокращается, говорит Сергей Плетнев, этот процесс значительно ускорился после приостановок отгрузок с заводов-изготовителей. «Пока еще можно найти у дилеров некоторые модели, которые пользуются особенной любовью у наших клиентов, но цветовая гамма, комплектация и набор дополнительных опций крайне ограниченны»,— рассказывает он. Да и на оставшиеся автомобили спроса нет из-за роста средней стоимости, добавляет гендиректор сети автосалонов Fresh Auto. В связи с этим банки иностранных автопроизводителей увеличили свои кредитные ставки, хотя раньше их условия были более выгодны, чем у универсальных банков, поясняет он.

206 тысяч автомобилей продано в России в январе—феврале, по данным АЕБ.

Однако причина остановки выдачи не в отсутствии новых автомобилей, а в том, что при таких высоких ставках банки опасаются выдавать кредиты, поясняет господин Плетнев. «Покупать автомобиль в кредит под такие высокие ставки может или перспективный банкрот, или сумасшедший»,— заключает он. Такие ставки становятся заградительными, выдачи автокредитов снизились в среднем на 80% за последние две недели после повышения ключевой ставки, согласен Станислав Сухов. Даже некоторые розничные банки приостановили автокредитование, указывает он.

Без государственной поддержки автопрома в базовом сценарии можно ожидать снижения количества кредитов в 2022 году на 15%, в пессимистичном сценарии — на 30%, предостерегает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин уточняет, что объем выданных кредитов снизится не так значительно «в связи со взрывным ростом среднего чека выдачи».

Полина Трифонова, Ольга Никитина