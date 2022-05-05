Автомобилям не хватает спроса

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Продажи легковых автомобилей в апреле упали еще примерно втрое по сравнению с и так провальным мартом, однако к концу месяца наблюдался небольшой всплеск спроса. Дилеры связывают его с падением цен по сравнению с пиковыми мартовскими значениями. Однако о восстановлении говорить не приходится, считают аналитики: новые машины сейчас покупают из-за непонимания, когда возобновятся их поставки, и только при наличии предсказуемости с доходами.

Продажи новых легковых автомобилей в апреле упали в 2,9 раза, до 27,2 тыс. машин, по сравнению с мартом, следует из расчетов “Ъ” на основании данных «Автостата». Аналитическое агентство ориентируется на информацию АО «Электронный паспорт» — то есть фактически речь идет о регистрациях автомобилей. Данные о продажах, которые предоставляют автоконцерны, будут раскрыты позднее в статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Данные АЕБ и «Автостата» довольно сильно расходились в марте, когда было продано 55,1 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (падение на 63% год к году), при этом зарегистрировано 78,9 тыс. только легковых. Но в статистике АЕБ за отдельные месяцы не отражены продажи BMW и Mercedes-Benz, которые отчитываются только поквартально. Кроме того, в недельной статистике «Автостата» выпадают даты 1–3 апреля и учитывается 1 мая.

Согласно «Автостату», спрос на автомобили к концу апреля начал активизироваться. Так, в последнюю неделю месяца, с 25 апреля по 1 мая, объем зарегистрированных автомобилей вырос на 17% по сравнению с предыдущей неделей, до 7,7 тыс. машин. Рост наблюдался и на неделе, завершившейся 24 апреля (на 19%, до 6,6 тыс. штук). При этом во вторую неделю месяца спрос, наоборот, проседал: с 11 по 17 апреля было приобретено 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что меньше, чем в первую неделю месяца (5,7 тыс.). В дилере «Автодом» отметили снижение трафика автосалонов в апреле примерно на 70% по сравнению с мартом.

Перед майскими праздниками действительно вырос спрос на новые автомобили, подтверждает гендиректор группы компаний «Тон-Авто» (Тольятти) Александр Курылин. Он связывает это с эффектом отложенного спроса: «Люди просто решили не затягивать с покупкой машины. Однако в марте в целом продажи были гораздо лучше, чем в апреле». Интерес со стороны покупателей сейчас подогревается тем, что произошло небольшое снижение стоимости новых автомобилей, если сравнивать с пиковыми значениями марта, говорит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков.

Однако результаты апреля значительно меньше предыдущих месяцев, когда в среднем за неделю продавалось более 15 тыс. машин в марте и более 20 тыс. машин в январе—феврале. На сегодня большинство иностранных компаний, кроме китайских, официально объявили о приостановке продаж и производства в России. Традиционно отечественные автозаводы также сталкиваются с проблемами с выпуском из-за недопоставок компонентов. При этом спрос на автомобили начал активно сокращаться со второй половины марта (см. “Ъ” от 4 апреля).

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что традиционно первая неделя месяца — самая слабая, а к последней неделе растут и продажи, и регистрации. «После ажиотажа в начале марта, когда автомобили покупались в том числе по предварительно одобренным еще до повышения ставки ЦБ кредитам, произошло охлаждение, потому как кризис быстро не закончился, а цены на имеющиеся у дилеров стоки машин часто выставлялись заградительные, чтобы придержать склад»,— поясняет он. «В конце апреля некий всплеск спроса наблюдался и по выдачам автокредитов. Но о восстановлении спроса говорить рано»,— считает аналитик. По его словам, для того чтобы клиенты массово пошли в автосалоны, необходимо некое изменение ситуации или резкое падение цен. «Сейчас у всех есть понимание, что с новыми автомобилями перспективы неясны, но покупают их в основном те, у кого есть предсказуемость с доходами, или кому машина необходима для открытия бизнеса»,— отмечает он. Кроме того, май — традиционно низкий период для автопродаж из-за большого числа выходных.

Машины всех марок есть на складах, но их число существенно уменьшилось, говорит Алексей Стариков. «В целом можно ожидать, что дилеры исчерпают имеющиеся запасы в течение двух-пяти месяцев в зависимости от объема бизнеса»,— заключает он.

Ольга Никитина; Андрей Сазонов, Самара