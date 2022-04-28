Промпроизводство держится на пустых складах

275 1 мин. ...

По данным Росстата, в годовом выражении объемы выпуска в промышленности в первом квартале 2022 года увеличились на 5,9%. Столь заметный рост показателя во многом объясняется низкой базой января—февраля 2021 года, когда промпроизводство еще сокращалось. Внутригодовая динамика выпуска (месяц к месяцу с учетом сезонности) продолжила ухудшаться: после спада в январе на 0,7% и в феврале на 0,6% за март промышленность сжалась на 1%. Росстат фиксирует, что к среднемесячным показателям 2019 года индустрия в последний раз непрерывно росла с августа по декабрь 2021 года, но затем тренд «сломался» — в марте рост выпуска снизился до уровня сентября 2021 года.

На этом фоне в апреле Росстат фиксирует стабилизацию деловой активности в обработке на низком уровне марта 2022 года (минус 2,7%) и ее первое снижение в добыче с сентября 2021 года — главным образом из-за низкого спроса (см. график). Основные же составляющие индекса промышленного оптимизма Института Гайдара (ИЭП) в апреле частично отыграли мартовский провал (см. “Ъ” от 25 марта), но продолжили ухудшаться. Впрочем, баланс производственных планов предприятий в апреле продемонстрировал, «без сомнения, удивительный рост на 30 пунктов после мартовского падения на 50 пунктов». Причины — низкий уровень запасов готовой продукции, уход с рынка конкурирующего импорта и рост «импортозамещающего» спроса (на эти два фактора как основные положительные эффекты текущего кризиса указывает 26% и 36% респондентов ИЭП). Кроме того, в Институте ВЭБ.РФ отмечали, что спрос в промышленности поддерживает госзаказ, в том числе военный (см. “Ъ” от 18 апреля). Отпускные цены опрошенных институтом компаний в апреле росли быстрее, чем в марте.

Отрицательными эффектами текущего кризиса 64% респондентов называют рост себестоимости и цен, а 63% — отсутствие альтернативных поставщиков в РФ. Иными словами, инфляционная спираль в обозримом будущем может продолжить раскручиваться, а уверенное восстановление промышленности не гарантировано. Глава Минпромторга Денис Мантуров, ссылаясь на аналитиков, ждет спада в обработке в 2022 году на 7–9%, а глава Минфина Антон Силуанов — возможного сокращения добычи нефти в РФ на 17% из-за отказа от нее западных стран (см. стр. 1).

Алексей Шаповалов