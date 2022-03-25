Промышленность ждет большого кризиса

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Институт Гайдара (ИЭП) опубликовал индекс прогнозов в промышленности, основанный на результатах опроса руководителей компаний этого сектора. Показатель продемонстрировал беспрецедентный обвал — максимальный с начала проведения таких опросов ИЭП (стартовали в 1995 году). Рекордным за последние два десятилетия оказался и рост инфляционных ожиданий бизнеса, зафиксированный опросом Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сводный индекс прогнозов промышленности ИЭП за первый месяц военной операции потерял сразу 50 пунктов. В 1998 году его снижение составило 25 пунктов (за десять месяцев с января по октябрь), в 2008–2009 годах — 30 пунктов (за пять месяцев), в 2014–2015 годах — 10 пунктов (за пять месяцев), в 2020 году — 32 пункта (за четыре месяца).

Таким образом, уровень пессимизма в ожиданиях компаний сейчас достиг исторического максимума.

Обвал зафиксирован по всем составляющим этот индикатор показателям прогнозов и планов компаний. Так, прогнозы спроса рухнули на 50 пунктов, что хуже значений, полученных в ходе мониторингов всех предыдущих российских кризисов. Показатель планов выпуска упал в марте на 54 пункта. Впрочем, из-за высокого уровня оптимизма, фиксировавшегося в феврале, этот результат сравнялся с показателем апреля 2020 года и пока не превзошел антирекорд апреля 1994 года. «Еще одним фактором, удержавшим планы промышленности от большего провала, мог стать недостаток запасов готовой продукции и нарастающее закрытие российской экономики от внешнего мира»,— отмечает автор исследования Сергей Цухло.

Показатель планов компаний по найму работников сократился на 45 пунктов — он остался выше результата апреля 2020 года, но достиг минимумов времен кризисов 1998-го и 2008–2009 годов. «Если март 2022 года не станет нижней точкой текущего кризиса, мы сможем увидеть и больший пессимизм этих планов предприятий»,— предупреждают в ИЭП.

Инфляционные ожидания в промышленности, по данным опроса института, выросли на 20 пунктов. За счет высоких значений февраля их мартовский уровень составил уже плюс 51 пункт. Это рекорд в этом веке, и он пока ниже максимума последефолтного сентября 1998 года и тем более июня 1993-го, когда этот показатель достиг 99 пунктов.

Напомним, что, по данным мониторинга, проведенного ЦБ в первую неделю марта 2022 года, ценовые ожидания предприятий на ближайший квартал достигли максимального значения за всю историю наблюдений — с января 2000 года, а средний ожидаемый темп прироста цен составил 11,9% в годовом выражении (см. “Ъ” от 22 марта). «Повышение ценовых ожиданий предприятия связывали в первую очередь с ослаблением рубля и ростом закупочных цен»,— отмечали авторы исследования.

Вероятно, в марте данные Росстата еще не покажут заметного спада промышленного выпуска — он, видимо, окажется слабо отрицательным (месяц к месяцу с учетом сезонности, как и в январе—феврале 2022 года; см. “Ъ” от 24 марта). Причина — недостаток запасов готовой продукции и крайне незначительное падения спроса на промышленную продукцию в марте, отмечают в ИЭП. «Мы сохраняем свои объяснения этого феномена желанием предприятий произвести как можно больше продукции с использованием пока не сильно подорожавшего сырья и комплектующих и с пока еще не полным разрывом логистических цепочек с внешним миром»,— добавляют аналитики института. ЦМАКП же фиксирует, что к третьей декаде марта РЖД перевозилось на 4% меньше грузов, чем за тот же период 2017–2019 годов. До середины первой декады марта объем перевозок колебался от 0% до минус 2% от доковидного уровня.

Алексей Шаповалов