То же самое, но из другого кармана

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По итогам вчерашних мероприятий в Санкт-Петербурге стали яснее основные моменты дискуссии вокруг бюджетной системы в 2022–2025 годах. Параметры макропрогноза на 2022–2024 годы, который части правительства кажется слишком оптимистичным, будут доработаны до 29 апреля. Бюджет на 2022 год ожидается с дефицитом, который частично покроет ФНБ — займов в этом году делать не предполагается. Перераспределение расходов будет ограниченным, допрасходы — по преимуществу социальными и региональными. На 2023 год планируются новые бюджетные правила — действующее неактуально, но ограничения госрасходов предполагается постепенно, после переходного периода, сохранить. Постоянное снижение налогов, по крайней мере пока, не обсуждается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Смысл дискуссий о бюджетной конструкции, отмененной санкциями против РФ в результате ее военной операции на Украине, стал более понятен после проведения вчера в Санкт-Петербурге заседания Совета законодателей — консультативного органа, задачей которого в этот раз было обсуждение быстрых скоординированных изменений в бюджетной системе, в том числе в регионах. Из слов на совете и в его кулуарах главы Счетной палаты Алексея Кудрина, министра финансов Антона Силуанова, выступлений главы государства и представителей парламента следует, что основные обсуждения принципов адаптации бюджета к новым макроусловиям закончатся в ближайшие дни, затем постепенно стартует стандартный бюджетный процесс на 2023–2025 годы, и продолжится работа в рамках правительственного антикризисного плана, который предполагает коррекцию бюджета на 2022 год без официальных правок закона о бюджете.

Финальные параметры макропрогноза Минэкономики, предварительную версию которого вчера обнародовал Алексей Кудрин, будут готовы только к пятнице, 29 апреля. Текущая версия предполагает снижение ВВП РФ в 2022 году на 8,8% в базовом сценарии и на 12,4% в консервативном, инфляцию в 20,7% годовых в 2022 году и более 6% в 2023 году. Ключевое различие между двумя вариантами, по данным Reuters, Минэкономики видит в объемах и цене экспорта нефти и нефтепродуктов — в консервативном в 2023 году и позже первый показатель снижается нерадикально, второй — сильно (на треть от цен 2022 года). По данным “Ъ”, расчеты Минэкономики часть правительства считает слишком оптимистичными, что может вести за собой завышение возможных госрасходов.

К пятнице должны быть утверждены и параметры макропрогноза ЦБ. После этого возможны и более или менее обоснованная коррекция бюджета на 2022 год (вместо стандартной майской — в ее рамках ждали перераспределения федеральных расходов на сумму до 500 млрд руб.), и запуск бюджетного процесса на 2023–2025 годы.

Минфин констатирует, что после ареста части международных резервов РФ и торговых эмбарго бюджетное правило неактуально. Ведомство намерено предложить новый вариант правил, ограничивающий возможности наращивания госрасходов исходя из сумм, получаемых от налогообложения сырьевого экспорта — грубо, не только цены экспорта нефти, нефтепродуктов и газа, но и объема. При превышении определенного уровня сырьевых доходов ФНБ, учитываемый в рублях, будет или пополняться, или расходоваться в меньших количествах. Фонд, ранее стерилизовавший сверхдоходы, останется источником покрытия дефицита федерального бюджета и в 2023 году, и, видимо, позже, но в целом правительство настроено сохранить его на будущее. Из ФНБ предполагается погашать часть госдолга (в 2022 году Минфин не планирует займов — ни рублевых, ни валютных, в том числе в юанях) и предоставлять межгосударственные кредиты (в 2022 году порядка 400 млрд руб.). Впрочем, исходя из слов Антона Силуанова, возможны и другие варианты и правил, и действий в бюджетной системе. Однако Минфин, по крайней мере сейчас, уверенно отрицает намерения изменять в бюджетной трехлетке ставки и социальных сборов, и нефтяных налогов — очевидно, Белый дом пока настроен сохранить до полного прояснения ситуации и базовую бюджетную конструкцию, и ставки основных налогов. 2023 год при этом не станет годом полноценного введения новых бюджетных правил — предполагается переходный период, очевидно, с большими, чем средние «нормальные» госрасходы за последние три года (один из возможных ориентиров Минфина), федеральными тратами.

Бюджетный дефицит на 2022 год формально будет велик — по нынешним расчетам, порядка 1,6 трлн руб., однако в основном он сформирован решением о годовой отсрочке социальных платежей второго-третьего кварталов 2022 года. Какая сумма из них через год может быть «прощена» на тех или иных условиях — неизвестно, в любом случае доходы 2023 года будут хотя бы частично включать «отложенные» суммы, что уменьшит дефицит-2023. В остальном идеология бюджета, по сути, остается той же, что была,— минимальный дефицит, в том числе в 2022 году, при росте федеральных расходов — порядка 3,8–4 трлн руб., при этом сверхплановые доходы бюджета на 2022 год в планах — около 3 трлн руб., еще, видимо, не менее 1 трлн руб. есть в остатках прошлых лет, около 500 млрд руб.— в резервах правительства.

Без расходования ФНБ бюджетная система тем не менее не обойдется (в том числе из-за ожидаемого спада нефтедобычи — по оценкам Минфина, на 17% к уровню 2022 года), но пока не ожидается ни масштабного перераспределения ведомственных бюджетов, ни принципиального сокращения госрасходов на горизонте нескольких лет. Рост трат в 2022 году предопределен необходимостью экстренной докапитализации банков (в рамках программы плавного изменения плавающих ставок по кредитам) и ряда госкомпаний, секторальной поддержки, индексации зарплат в госсекторе, пособий и адресной поддержки домохозяйств. Их суммы неизвестны, президент вчера подтвердил их необходимость в принципе. Кроме того, важной частью поддержки в 2022 году будут казначейские кредиты регионам — Минфин оценивает их лимит более чем в 1 трлн руб. Финансовое ведомство при этом видит проинфляционные риски столь крупных вливаний в экономику, но считает их умеренными.

Дмитрий Бутрин