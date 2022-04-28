То же самое, но из другого кармана

По итогам вчерашних мероприятий в Санкт-Петербурге стали яснее основные моменты дискуссии вокруг бюджетной системы в 2022–2025 годах. Параметры макропрогноза на 2022–2024 годы, который части правительства кажется слишком оптимистичным, будут доработаны до 29 апреля. Бюджет на 2022 год ожидается с дефицитом, который частично покроет ФНБ — займов в этом году делать не предполагается. Перераспределение расходов будет ограниченным, допрасходы — по преимуществу социальными и региональными. На 2023 год планируются новые бюджетные правила — действующее неактуально, но ограничения госрасходов предполагается постепенно, после переходного периода, сохранить. Постоянное снижение налогов, по крайней мере пока, не обсуждается.
Министр финансов России Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Смысл дискуссий о бюджетной конструкции, отмененной санкциями против РФ в результате ее военной операции на Украине, стал более понятен после проведения вчера в Санкт-Петербурге заседания Совета законодателей — консультативного органа, задачей которого в этот раз было обсуждение быстрых скоординированных изменений в бюджетной системе, в том числе в регионах. Из слов на совете и в его кулуарах главы Счетной палаты Алексея Кудрина, министра финансов Антона Силуанова, выступлений главы государства и представителей парламента следует, что основные обсуждения принципов адаптации бюджета к новым макроусловиям закончатся в ближайшие дни, затем постепенно стартует стандартный бюджетный процесс на 2023–2025 годы, и продолжится работа в рамках правительственного антикризисного плана, который предполагает коррекцию бюджета на 2022 год без официальных правок закона о бюджете.
Финальные параметры макропрогноза Минэкономики, предварительную версию которого вчера обнародовал Алексей Кудрин, будут готовы только к пятнице, 29 апреля. Текущая версия предполагает снижение ВВП РФ в 2022 году на 8,8% в базовом сценарии и на 12,4% в консервативном, инфляцию в 20,7% годовых в 2022 году и более 6% в 2023 году. Ключевое различие между двумя вариантами, по данным Reuters, Минэкономики видит в объемах и цене экспорта нефти и нефтепродуктов — в консервативном в 2023 году и позже первый показатель снижается нерадикально, второй — сильно (на треть от цен 2022 года). По данным “Ъ”, расчеты Минэкономики часть правительства считает слишком оптимистичными, что может вести за собой завышение возможных госрасходов.
К пятнице должны быть утверждены и параметры макропрогноза ЦБ. После этого возможны и более или менее обоснованная коррекция бюджета на 2022 год (вместо стандартной майской — в ее рамках ждали перераспределения федеральных расходов на сумму до 500 млрд руб.), и запуск бюджетного процесса на 2023–2025 годы.
Минфин констатирует, что после ареста части международных резервов РФ и торговых эмбарго бюджетное правило неактуально. Ведомство намерено предложить новый вариант правил, ограничивающий возможности наращивания госрасходов исходя из сумм, получаемых от налогообложения сырьевого экспорта — грубо, не только цены экспорта нефти, нефтепродуктов и газа, но и объема. При превышении определенного уровня сырьевых доходов ФНБ, учитываемый в рублях, будет или пополняться, или расходоваться в меньших количествах. Фонд, ранее стерилизовавший сверхдоходы, останется источником покрытия дефицита федерального бюджета и в 2023 году, и, видимо, позже, но в целом правительство настроено сохранить его на будущее. Из ФНБ предполагается погашать часть госдолга (в 2022 году Минфин не планирует займов — ни рублевых, ни валютных, в том числе в юанях) и предоставлять межгосударственные кредиты (в 2022 году порядка 400 млрд руб.). Впрочем, исходя из слов Антона Силуанова, возможны и другие варианты и правил, и действий в бюджетной системе. Однако Минфин, по крайней мере сейчас, уверенно отрицает намерения изменять в бюджетной трехлетке ставки и социальных сборов, и нефтяных налогов — очевидно, Белый дом пока настроен сохранить до полного прояснения ситуации и базовую бюджетную конструкцию, и ставки основных налогов. 2023 год при этом не станет годом полноценного введения новых бюджетных правил — предполагается переходный период, очевидно, с большими, чем средние «нормальные» госрасходы за последние три года (один из возможных ориентиров Минфина), федеральными тратами.
Бюджетный дефицит на 2022 год формально будет велик — по нынешним расчетам, порядка 1,6 трлн руб., однако в основном он сформирован решением о годовой отсрочке социальных платежей второго-третьего кварталов 2022 года. Какая сумма из них через год может быть «прощена» на тех или иных условиях — неизвестно, в любом случае доходы 2023 года будут хотя бы частично включать «отложенные» суммы, что уменьшит дефицит-2023. В остальном идеология бюджета, по сути, остается той же, что была,— минимальный дефицит, в том числе в 2022 году, при росте федеральных расходов — порядка 3,8–4 трлн руб., при этом сверхплановые доходы бюджета на 2022 год в планах — около 3 трлн руб., еще, видимо, не менее 1 трлн руб. есть в остатках прошлых лет, около 500 млрд руб.— в резервах правительства.
Без расходования ФНБ бюджетная система тем не менее не обойдется (в том числе из-за ожидаемого спада нефтедобычи — по оценкам Минфина, на 17% к уровню 2022 года), но пока не ожидается ни масштабного перераспределения ведомственных бюджетов, ни принципиального сокращения госрасходов на горизонте нескольких лет. Рост трат в 2022 году предопределен необходимостью экстренной докапитализации банков (в рамках программы плавного изменения плавающих ставок по кредитам) и ряда госкомпаний, секторальной поддержки, индексации зарплат в госсекторе, пособий и адресной поддержки домохозяйств. Их суммы неизвестны, президент вчера подтвердил их необходимость в принципе. Кроме того, важной частью поддержки в 2022 году будут казначейские кредиты регионам — Минфин оценивает их лимит более чем в 1 трлн руб. Финансовое ведомство при этом видит проинфляционные риски столь крупных вливаний в экономику, но считает их умеренными.