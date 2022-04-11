В Ново-Огарево вскрылась Вена

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Австрийский канцлер Карл Нехаммер стал первым европейским лидером, который встретился с президентом РФ Владимиром Путиным после начала российской «специальной военной операции» на Украине. Переговоры прошли в закрытом формате, но канцлер сам анонсировал повестку, публично призвав Владимира Путина прекратить «агрессию против Украины». По словам господина Нехаммера, разговор был жестким, «обнадеживающих перспектив» нет. Впрочем, это заранее понимали не только в Вене, но и в других европейских столицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, он вышел от Владимира Путина без «положительных впечатлений», с мыслью об «отсутствии обнадеживающих перспектив»

Фото: DRAGAN TATIC / AUSTRIAN CHANCELLER / EPA-EFE По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, он вышел от Владимира Путина без «положительных впечатлений», с мыслью об «отсутствии обнадеживающих перспектив»

Фото: DRAGAN TATIC / AUSTRIAN CHANCELLER / EPA-EFE

Жесткий разговор

«Это не дружеский визит. Я только что приехал с Украины и воочию увидел невыразимые страдания, причиненные российской агрессивной войной»,— сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер журналистам по окончании своего 75-минутного разговора с Владимиром Путиным в Ново-Огарево.

По словам господина Нехаммера, поездка в Москву и переговоры с президентом Путиным — это «обязанность». «Долг, вытекающий из ответственности не оставить камня на камне, чтобы добиться прекращения боевых действий или хотя бы гуманитарного прогресса для страдающего гражданского населения Украины. Для меня нет альтернативы поиску прямых переговоров с Россией, несмотря на все различия»,— сказал он. И тут же подчеркнул: «Моим важнейшим посланием Путину являлось то, что эта война должна наконец завершиться, поскольку в войне проигравшие есть с обеих сторон». Канцлер сообщил президенту РФ, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до тех пор, пока «люди на Украине не перестанут умирать».

Господин Нехаммер отметил, что разговор был «очень прямым, открытым и жестким» и вышел он от Владимира Путина без «положительных впечатлений» с мыслью об «отсутствии обнадеживающих перспектив».

По словам канцлера, президент РФ «пришел к логике войны и действует соответственно».

В субботу, до поездки в Москву, Карл Нехаммер посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Побывал канцлер и в городе Буча, фото- и видеокадры из которого облетели весь мир. Украина и Запад обвинили Россию в убийствах мирных граждан, в Москве с этим не согласны — там считают происшедшее провокацией. Ситуация со взаимными обвинениями повторилась в пятницу, после того как ракета, попавшая в вокзал Краматорска, унесла жизни более 50 человек. Эта тема возникла и на переговорах канцлера с Владимиром Путиным. Австрийский политик отметил, что все виновные должны быть привлечены к ответственности. Между тем российский президент, по словам господина Нехаммера, назвал происшедшее в Буче и Краматорске инсценировкой украинской стороны, обвинив в пристрастности международные органы, которые могли бы расследовать эти и другие трагедии. Единственным положительным знаком по итогам встречи канцлер Австрии назвал тот факт, что в Москве все еще надеются на переговоры в Стамбуле с украинской стороной.

Карл Нехаммер стал первым европейским лидером, который встретился с президентом Путиным после начала российской военной «спецоперации» на Украине. Визит был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Олафом Шольцем. В курсе были и в Киеве. По предложению австрийской стороны, переговоры состоялись в закрытом формате.

До начала встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что помимо ситуации на Украине будут обсуждаться и «газовые дела». Австрия входит в число европейских стран, которые выступают против введения эмбарго на поставки российского газа.

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда отсутствие российского газа навредило бы нам в Австрии или в Европе больше, чем Владимиру Путину»,— поясняла недавно журналистам министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

По ее словам, Австрия зависит от российского газа на 80% и быстро изменить ситуацию невозможно.

Вена на протяжении многих лет и даже в условиях политического кризиса между Россией и Западом делала ставку на диалог с Москвой. Австрия была одной из немногих стран ЕС, не выславших российских дипломатов после обвинений в причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году. В качестве ответного жеста в июне того же года Владимир Путин нанес в Вену первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок. Но после ухода летом 2019 года с поста главы МИДа Карин Кнайсль и ее замены на Александра Шалленберга, который затем с октября по декабрь 2021 года занимал пост канцлера, тональность диалога стала меняться. С началом «специальной военной операции» на Украине Вена присоединилась к числу европейских столиц, решивших выслать российских дипломатов.

Австрийская газета Kurier приводит мнения местных политиков и экспертов о поездке господина Нехаммера. «Я не думаю, что этот визит был мудрым решением. Никто в ЕС не ждал (от канцлера роли.— “Ъ”) “строителя моста”. Визит Нехаммера резко критиковали восточноевропейцы, да и в России знали, что маленькая Австрия не в силах повлиять на формирование мнений в Кремле»,— отмечает эксперт по России Герхард Манготт. Он считает, что визитом может воспользоваться «российская пропаганда», показав, что западный лидер вынужден идти на поклон к президенту РФ. В том же духе выразилась и официальный представитель австрийской партии «зеленых» по вопросам внешней политики Ева Эрнст-Дзедзич. «Я не могу мириться с визитом к Путину»,— написала она в Twitter, отметив, что президент РФ «будет использовать это для своей пропаганды». «Зеленые» входят в коалицию с возглавляемой канцлером Австрийской народной партией. В то же время глава МИДа Александр Шалленберг отметил: «Каждый голос, который дает понять Путину, какова на самом деле реальность за стенами Кремля, это не потерянный голос».

Оружие Украине важнее санкций

Пока канцлер Австрии пытался понять, что на уме у руководства РФ, другие европейские политики продолжили обсуждать ужесточение санкционного режима в отношении Москвы. Еврокомиссия готовит предложения, «чтобы нефть стала частью следующего пакета санкций», сообщил по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне глав МИДов, которое состоялось в понедельник в Люксембурге, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.

Напомним, что на прошлой неделе ЕС принял пятый пакет санкций в отношении России. Он включает запрет с августа 2022 года на импорт российского угля, закрытие доступа в порты ЕС для кораблей под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний из РФ и Белоруссии, ограничение ввоза из России в Евросоюз цемента, древесины, дорогого алкоголя и морепродуктов. Запрещается также экспорт в Россию реактивного топлива, введены ограничения на депозиты в криптокошельках. Под индивидуальные санкции попали дополнительно 217 физлиц и 18 организаций.

«Нужно будет оценить последствия этих санкций для российской экономики, и мы продолжим дискуссии с целью определить, что мы можем еще предложить. Ни на что нет табу. Включая санкции на нефть и газ. Даже если сегодня никакое решение и не было принято»,— сказал журналистам в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В то же время он призвал избегать иллюзий: «Если прекратить импорт газа и нефти сегодня, то в ближайшие недели это не остановит российскую армию». По словам господина Борреля, «необходимо сосредоточить усилия на обороноспособности Украины, это более важно в настоящий момент, чем санкции против России». «Войны выигрывают или проигрывают на поле боя»,— считает господин Боррель. По итогам Совета ЕС европейские политики договорились продолжить оказание военной помощи Украине сверх уже выделенных на эти цели €1,5 млрд.

Кроме того, на заседании было принято решение отправить миссию на Украину для сбора доказательств «военных преступлений» и предоставить финансовую помощь для этой работы.

В понедельник стало известно, что на Украину уже прибыла группа военнослужащих и представителей жандармерии Франции, которые совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (созданной по инициативе США) будут «содействовать украинским коллегам в проведении расследований “военных преступлений”, совершенных вокруг Киева».

Москва не верит в беспристрастность

В Москве не оставили незамеченной французскую миссию. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев считает, что рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. «По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных “военных преступлений” в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России»,— сказал он.

В Москве также в очередной раз обрушились с критикой на заявления Жозепа Борреля. «Когда глава дипломатии страны ли, организации ли какой-то, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, произносит (слова.— “Ъ”) о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул чего-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее, конечно, заявление»,— сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24». По мнению министра, слова Жозепа Борреля демонстрируют «серьезный разворот» в политике Запада — ЕС и США,— которая «отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость» в отношении России. «Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене»,— подчеркнул министр. Не обошел Сергей Лавров и тему «военных преступлений». «Это будет определяться не на основе фейков типа Бучи, Краматорска, а на основе тех просто убийственных фактов, которые предъявляем мы, которые наши военные обнаруживают в ходе специальной военной операции»,— сказал он.

На этом фоне мировые державы все же не оставили попыток примирить Москву и Киев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган соберет во вторник заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться усилия Анкары по организации встречи президентов Украины и России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, отмечал, что в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа о прекращении огня. Впрочем, перспективы этого весьма призрачны. По словам Сергея Лаврова, «украинская сторона каждый раз изворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала пару дней назад».

«Я понимаю, что они (россияне.— “Ъ”) не выйдут из Крыма, и я понимаю, что мы будем долго бороться, воевать и торговаться за те или иные территории на востоке нашего государства, в Донбассе»,— в свою очередь, сказал президент Зеленский в интервью американскому каналу CBS. Он также отметил, что на востоке и юге Украины сейчас начинается новый, самый сложный этап боевых действий. «Мы видим скопление военных, техники у востока и юга нашего государства. Мы понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг. Мы понимаем, что он собирается сделать, и понимаем, что от скорости того, как нам будут помогать, и прежде всего, кстати, США, от той скорости, как они смогут нам передать оружие, честно скажу вам, зависит, выстоим мы или нет»,— сказал он.

В понедельник официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил журналистам о подготовке к окружению «самой большой группировки украинских войск», численность которой оценивается от 90 тыс. до 100 тыс. человек. По его словам, группировка располагается на территории, начинающейся южнее Донецка и простирающейся до Славянска, на длину фронта около 200 километров и глубиной до Центральной Украины.

Марианна Беленькая