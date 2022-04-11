Инвестиции в ручном режиме

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На прошлой неделе Евросоюз не только утвердил пятый пакет санкций, но и подготовил новые правила для инвестиций из России и Белоруссии. Документ, выпущенный Еврокомиссией, обозначен как «руководство для членов ЕС по вопросу осуществления прямых инвестиций из России и Белоруссии в свете военной агрессии против Украины». В нем комиссия постулирует, что «в текущих обстоятельствах любые инвестиции, прямо или косвенно связанные с физическим или юридическим лицом, контролируемым или находящимся под влиянием российского и белорусского правительств, в критически важные активы ЕС могут представлять угрозу безопасности и общественному порядку в странах—членах союза». В ответ в комиссии призывают к «большей бдительности» и проведению «систематических и тщательных» проверок, в том числе и после завершения сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Евросоюзе уже действует регулирование, направленное на «скрининг» прямых инвестиций (FDI Screening Regulation),— этот набор мер, пока утвержденный в 18 странах, принимался в первую очередь для оценки проникновения китайских компаний (в целом, по европейскому законодательству, мониторингом инвестиций должны заниматься сами страны—получатели ПИИ). В рамках такого скрининга страны уже должны проводить оценку связей потенциального инвестора с правительствами третьих стран и их вооруженными силами, влияния на безопасность и общественный порядок, нелегальных активностей.

Проверки, однако, касались лишь прямых сделок с компаниями вне ЕС. Теперь же предлагается контролировать и сделки, совершаемые с предприятиями из других стран ЕС, в том числе с участием европейских компаний — к примеру, холдинговых структур, созданных для проведения сделки. Всего российские лица, по данным на 2020 год, контролировали в ЕС 17 тыс. компаний, еще в 11 тыс. имели доли (в основном это предприятия в сферах торговли, недвижимости и финансов). Что же касается входящих в страны ЕС связанных с Россией ПИИ, то с 2015 года было заключено 643 сделки на сумму не менее €15 млрд (в 34% сделок сумма не называлась).

Как и всегда в случае с отсылкой на национальную безопасность, подробного определения, что именно можно считать ее нарушением, в ЕК не приводят, указывая лишь, что при оценке должны учитываться потенциальное влияние на критически важные инфраструктуру, технологии, поставки компонентов, а также доступ к чувствительной информации и воздействие на свободу и многообразие СМИ. С учетом того что вопрос доступа отдан на откуп национальным правительствам, а критерии определения уровня опасности довольно размыты, стоит ожидать, что потенциальные сделки с российскими компаниями будут оцениваться как нежелательные — но все же возможные при выраженной заинтересованности европейской стороны.