Европа распечатала пакет

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В пятницу, 8 апреля, Совет ЕС принял пятый пакет антироссийских санкций. Они, как и ожидалось, затрагивают широкий спектр экспортно-импортных отношений России и Европы. По сравнению с предварительными заявлениями европейских официальных лиц, некоторые санкции оказались жестче — экспортировать российский уголь в Европу через третьи страны будет невозможно,— некоторые мягче: европейские порты не закроются для российских судов под иностранными флагами. Общая направленность Европы на минимизацию экономических отношений с Россией вынуждает участников рынка думать о перенаправлении торговых потоков в Азию, но с этим ожидаются серьезные трудности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый пакет антироссийских санкций ЕС даст стране столько угля, что для него трудно будет найти экспортный рынок

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Новый пакет антироссийских санкций ЕС даст стране столько угля, что для него трудно будет найти экспортный рынок

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Уголь под российским флагом

Евросоюз вводит с августа 2022 года эмбарго на поставки российского угля. Это позволит сторонам завершить долгосрочные контракты, а европейским странам найти альтернативных поставщиков. Санкции устроены таким образом, что нельзя импортировать не только экспортируемый из России уголь, но и уголь, добываемый там. Это исключает возможности перепродажи через третьи страны. 90% угольного импорта из России приходится на энергетические марки угля. ЕС оценил ежегодный объем импорта угля из РФ в €8 млрд.

Россия, в свою очередь, ожидаемо ответила, что санкции ударят по самой Европе. Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил 8 апреля, что доля стран Евросоюза в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8%, это чуть больше 48,7 млн тонн угля. По его мнению, переход Европы на импорт из других стран будет как минимум растянут по времени, а сам уголь будет значительно дороже из-за логистики. По его мнению, российские угольные компании перенаправят потоки на другие рынки. Однако, как уже отмечали аналитики, эта задача не из легких (см. “Ъ” от 6 апреля).

Также Европа вводит запрет на импорт нескольких видов продукции из России, в том числе минудобрений и леса. В денежном выражении объем запрета — €5,5 млрд. Россия экспортирует в Европу более 4 млн тонн удобрений в год, это около 11% российского экспорта химической продукции. Для ЕС, общее потребление которого составляет около 15 млн тонн, это почти треть рынка. Так что запрет импорта из России, считает независимый аналитик Леонид Хазанов, окажет серьезное давление на цены, которые пойдут вверх. Так, например, котировки аммиачной селитры и карбамида могут достигнуть $2–2,5 тыс. за тонну.

При этом, считает эксперт, европейские компании не смогут нарастить собственное производство на фоне высокой стоимости сырья (около $1,2 тыс. за 1 тыс. кубометров), а заменить российский импорт поставками из других стран тоже не получится с учетом глобального дефицита минудобрений.

Участники лесопромышленной отрасли не берутся оценивать эффект запрета на поставки древесины, так как он будет зависеть от конкретной номенклатуры.

Как и анонсировал “Ъ” (cм. “Ъ” от 6 апреля), Европа запретит вход российским судам в порты ЕС, исключение будет сделано для сельхозпродукции, продуктов питания, гуманитарных и энергетических грузов. Сейчас Еврокомиссия уточняет, что речь идет конкретно о судах под российским флагом. По данным ЦНИИМФ, в морском транспортном флоте, контролируемом российскими судовладельцами, 62% тоннажа приходится на суда, эксплуатируемые под иностранными флагами (на начало 2021 года 255 судов дедвейтом 14,4 млн тонн против 1191 судна под российским флагом дедвейтом 8,7 млн тонн). «Запрет на заход в порты ЕС является проблемой не с точки зрения поставок из ЕС, которых и так не будет, а с точки зрения выполнения дальних маршрутов, так как суда не смогут заходить на дозаправку и техническое обслуживание. Очевидна направленность этих действий на создание торговой блокады России»,— отмечает партнер КА Delcredere Андрей Тимчук.

Запретили и доступ российских и белорусских автоперевозчиков на территорию ЕС, «не позволяя им перемещать грузы автотранспортом внутри ЕС, в том числе транзитом». В отношении автоперевозчиков, по мнению Андрея Тимчука, скорее всего, санкции ЕС затронут все российские и белорусские транспортные компании, а также компании, контролируемые российскими или белорусскими лицами. Партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов добавляет, что ограничения могут коснуться всех грузовых машин с российскими или белорусскими номерами. Частный автотранспорт под запрет въезда не попадет, уточняет руководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Сергей Гландин. Собеседники “Ъ” в отрасли ожидают зеркальных мер со стороны России, что вкупе с санкциями ЕС окажет разрушительное влияние на торговлю с Евросоюзом, однако при этом отмечают, что в обслуживании этого направления доминируют не российские и белорусские, а прибалтийские и польские перевозчики, доля которых в перевозках, если зеркального запрета не будет, просто вырастет за счет доли отечественных компаний.

Технологиям кванты

Как и ожидалось, Евросоюз вводит эмбарго на экспорт в Россию высокотехнологичных полупроводников. Эту меру 5 апреля анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако в новый пакет санкций вошел также запрет на экспорт квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники и программного обеспечения (речь, в частности, идет о ПО для разработки или использования квантовых компьютеров, для создания печатаных плат для органических светодиодов OLED, промышленном софте, например, для лазерной резки). Большинство разработок в части софта уже сейчас можно импортозаместить, но значительный объем компонентов для развития квантовых технологий в России закупался за рубежом, признают эксперты.

Квантовые разработки в России в значительной части основаны на международном научном сотрудничестве, отметил руководитель «Национальной квантовой лаборатории» и проектного офиса «Росатома» по квантовым технологиям Руслан Юнусов. Он признал, что значительный объем компонентов для разработок закупался за рубежом: «Надеемся, что их можно будет закупать и дальше — если не в Европе и в Америке, то из других мест». Конкретных поставщиков господин Юнусов не назвал.

Ключевая европейская полупроводниковая компания — немецкая Infineon, также занимающаяся производством квантовых комплектующих. У компании есть офис продаж в Москве, информации об остановке операций в России не было. Но 28 февраля Infineon публично призывала остановить военные действия на Украине. Квантовые компьютеры в Европе выпускают AQT (Австрия) и XeedQ (Германия).

В России квантовыми разработками занимаются члены консорциума «Национальная квантовая лаборатория», созданного под эгидой «Росатома» в 2020 году. В их числе — Российский квантовый центр (в числе акционеров — Газпромбанк) и ряд вузов (МФТИ, МИСиС, ВШЭ). Правительство утвердило в июле 2020 года «дорожную карту» по развитию квантовых вычислений до 2024 года. Ее реализация оценивалась в 23 млрд руб.

Заморозка на 23%

Санкции Евросоюза в отношении банковской системы РФ предусматривают запрет на операции и заморозку активов четырех российских банков — ВТБ, ФК «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка, на них по данным ЕС приходится 23% российского банковского сектора. Банк ФК «Открытие», как указывается в документе, приносит высокие доходы своему акционеру — Банку России и правительству. Новикомбанк, являясь дочерней компанией «Ростеха», играет важную роль в реализации госпрограмм, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, а также финансирует ключевые военные и гражданские проекты. ВТБ, как утверждается в документе, имеет «тесные связи» с российской разведкой, а также генерирует правительству высокие доходы.

Кроме того, санкции предполагают запрет на оказание консультаций для состоятельных россиян по трастам, санкции в области криптоактивов, чтобы прикрыть потенциальные лазейки для обхода ограничений, а также распространение на все официальные валюты ЕС запрета на экспорт наличных купюр в РФ. Запрет на экспорт в Россию банкнот евро уже действует.

Выпьем сами

ЕС намерен запретить импорт российских морепродуктов, алкогольных напитков и цемента. Для цементной отрасли новые ограничения не станут ударом: согласно данным СМПРО, в 2021 году в России было произведено 60,1 млн тонн цемента, экспортировано всего 1,2 млн тонн, из которых 1,1 млн тонн — в Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию. А вот для российских морепродуктов ЕС достаточно важный рынок. Как отмечали в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), в 2021 году третью строчку по значимости экспортных рынков заняли Нидерланды, куда было экспортировано 122 тыс. тонн продукции стоимостью более $1,35 млрд. Через Нидерланды проходят основные экспортные потоки российского краба, добываемого в Баренцевом море, говорится в отчете АДМ. Хотя в целом основными покупателями рыбы и морепродуктов из РФ остаются Южная Корея и Китай, на которые в совокупности приходится более 70% поставок в натуральном выражении. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отмечает, что ограничения на торговлю с ЕС, вероятно, можно попытаться обойти отправкой замороженной продукции через порты других стран.

Для алкогольных компаний запрет на поставки в ЕС также может быть существенным. По оценкам «Агроэкспорта», в 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 2,7 млн дал крепких алкогольных напитков стоимостью $195 млн, включая 2,3 млн дал водки на $160 млн.

В тройке крупнейших покупателей российского крепкого алкоголя были Великобритания (513 тыс. дал), Германия (356 тыс. дал) и Латвия (260 тыс. дал). Ранее запрет на импорт российской водки ввели США, которые в год закупали около 500 тыс. дал. Президент Ladoga (водка «Царская» и пр.) Вениамин Грабар говорит, что на Европу приходится около трети экспортных поставок компании. «Но у нас всегда хорошо были налажены отгрузки в СНГ, и в последнее время мы активно развивали рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Восточной Азии»,— отмечает он. В Beluga Group (Beluga, «Архангельская» и др.) рассчитывают сохранить результат экспорта на уровне 80–90% от 2021 года за счет новых рынков, компания фиксирует рост в первом квартале на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев возражает, что на экспорте запрет ЕС все равно отразится негативно: все возможные рынки уже открыты, а резко нарастить поставки в другие регионы невозможно. По его сведениям, российские поставщики уже столкнулись с отказом большинства розничных сетей из ЕС и Великобритании от закупки их алкоголя.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что российские алкогольные компании вкладывали значительные средства в продвижение на европейских рынках и США, потому запрет поставок будет болезненным. Но в натуральном выражении компенсировать выпадающие экспортные объемы может рост внутреннего потребления. По оценкам ЦИФРРА, в 2022 году производство и продажа водки в РФ могут вырасти на 8% год к году.

Давление по регламенту

Европейские санкции вводятся решениями, которые обязательны для правительств 27 стран—членов ЕС, и регламентами, обязательными на всей территории общего рынка ЕС, то есть для физических и юридических лиц, отмечает Сергей Гландин: «За несоблюдение ограничений в каждой стране предусмотрена ответственность». Антон Самохвалов поясняет, что на практике запреты исполняются европейскими компаниями и гражданами самостоятельно и «они могут трактовать их по-разному, особенно до тех пор, пока нет официальных разъяснений». Партнер КА Delcredere Андрей Тимчук подчеркивает, что «исключения из санкционного режима, как и переходные периоды до начала применения санкций, могут быть установлены только на нормативно-правовом уровне в актах ЕС».

ЕС, согласно своим актам, преследует несколько целей при введении санкций, говорит Сергей Гландин, в том числе «привлечь Россию к международной ответственности за начало военной спецоперации и сделать так, чтобы ее продолжение стало обходиться ей неоправданно дорого, а также активизировать мирные переговоры». «Поскольку заявленные цели пока не достигнуты, а применять вооруженную силу ЕС не хочет, все, что остается,— это экономическое давление»,— отмечает господин Гландин.

Анна Занина; Деловой блок