Визит совпал с ракетным пуском

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Город Буча в 30 км от Киева, ставший трагическим символом конфликта на Украине, остается в центре внимания мировой общественности. В пятницу его посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В том, что именно Россия несет ответственность за гибель там мирных жителей, в Евросоюзе не сомневаются и на этом фоне намерены усиливать поддержку Киева — как дипломатическую, так и военную. При этом в Брюсселе сочли Россию виновной и в новой трагедии — ракетной атаке по зданию вокзала в контролируемом Украиной Краматорске. Минобороны РФ утверждает, что, как и в случае с Бучей, речь идет о подготовленной «киевским националистическим режимом» провокации. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело в отношении украинских военных о жестоком обращении с гражданским населением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergei SUPINSKY / AFP Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Поезд на европейских рельсах

«На пути в Киев»,— написал в Twitter утром в пятницу по-английски и по-украински глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он разместил фотографию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими членами делегации, которая, учитывая опасность перелетов над Украиной, отправилась в Киев поездом.

Днем европейская делегация посетила теперь печально известный город Буча (Киевская область). Напомним, что ранее западные и украинские СМИ опубликовали снятые там кадры, на которых запечатлены многочисленные тела мирных жителей, лежащие вдоль дорог и во дворах. В их смерти украинские власти обвинили российские вооруженные силы, некоторое время контролировавшие город. РФ с обвинениями категорически не согласилась, обвинив Киев в провокации.

«Мы никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы как можно быстрее остановить агрессора»,— написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сопровождал в пятницу гостей из Брюсселя. Свой пост он дополнил фотографиями, на которых видно, как облаченные в бронежилеты члены европейской делегации смотрят на выложенные в ряд черные пластиковые мешки с телами погибших и на обугленную технику, а также с горящими свечками в руках стоят в церкви. По итогам визита господин Боррель написал в Twitter, что «невинный украинский народ заплатил невообразимую цену», заверил в необходимости расследования «военных преступлений России в Буче и других местах», а также пообещал помощь Генпрокуратуре Украины в сборе доказательств вины Москвы.

Вечером Жозепа Борреля и Урсулу фон дер Ляйен принял украинский президент Владимир Зеленский. На пресс-конференции по итогам встречи Урсула фон дер Ляйен передала господину Зеленскому опросник, заполнение которого позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС приступить к предметному обсуждению перспектив вступления Украины в Евросоюз. «Мы готовы 24 часа в день, семь дней в неделю помогать вам заполнять этот опросник»,— заверила госпожа фон дер Ляйен. «Мы будем готовы с ответами через неделю»,— пообещал, в свою очередь, Владимир Зеленский. А Жозеп Боррель выразил надежду на то, что ЕС и дальше будет поставлять Украине военную помощь.

В субботу Владимир Зеленский продолжит переговоры с гостями из ЕС: Киев посетит канцлер Австрии Карл Нехаммер. При этом он тоже намерен съездить в Бучу.

Серия визитов проходит на фоне усиления санкционного давления Брюсселя на Москву (в пятницу Совет ЕС утвердил пятый с начала года пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине), а также появления все новых свидетельств того, что союзники Киева готовы и дальше оказывать поддержку украинской армии.

Так, агентство Reuters со ссылкой на источники в Минобороны Чехии сообщило в пятницу: власти республики в течение нескольких недель поставили Украине танков, боевых машин пехоты, гаубиц и ракетных систем залпового огня на сотни миллионов долларов (точную сумму собеседники журналистов не сообщили). А премьер-министр соседней Словакии Эдуард Хегер, который также вошел в европейскую делегацию, посетившую Киев в пятницу, подтвердил на своей странице в Twitter: его страна «предоставила Украине систему ПВО С-300». При этом взамен советских С-300 Братислава получила американские системы Patriot. «В течение следующей недели должен прибыть четвертый комплекс системы Patriot, который предоставят американские союзники. Все эти комплексы постепенно будут размещены так, чтобы покрыть территорию Словакии, и будут здесь до тех пор, пока необходимо»,— сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.

Способы поддержки Украины обсуждались в пятницу и другими западными лидерами. Так, канцлер Германии Олаф Шольц, который еще в конце прошлого года призывал не политизировать проект строительства газопровода «Северный поток-2», отправился в Лондон, чтобы среди прочего обсудить сокращение покупки углеводородов в России. «Я приветствую его (Олафа Шольца.— “Ъ”) решительность положить конец зависимости от российской энергии»,— заявил по этому поводу британский премьер Борис Джонсон. «Мы делаем все, что мы можем. Мы делаем многое. Считаю, что мы приняли очень сильное решение, мы уходим от ископаемого горючего, мы инвестируем и хотим стать страной, которая использует только возобновляемые энергоресурсы»,— сказал, в свою очередь, на брифинге в Лондоне Олаф Шольц, объясняя, почему Германия до сих пор платит миллионы евро России за поставку энергоносителей.

Правда, по поводу военной помощи позиция Берлина пока не столь однозначна, как позиция ряда других европейских стран. Так, издание Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что канцлер Шольц медлит с окончательным одобрением плана передачи Киеву около 100 танков. По словам собеседников журналистов, соответствующее решение ожидалось уже на этой неделе, но канцлер «к большому сожалению партнеров по правительственной коалиции» хочет вначале заручиться безоговорочной поддержкой по этому вопросу союзников ФРГ.

Еще с одной инициативой выступил в интервью журналу Spiegel президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер: он призвал создать военный трибунал по Украине. Когда журналист задал вопрос, должны ли под этим трибуналом оказаться президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, господин Штайнмайер ответил: «Каждый, кто несет ответственность за эти преступления, должен объясниться. Включая солдат. Включая военных командиров. И, конечно, тех, кто несет политическую ответственность».

Вокзал под ударом

Новый повод для подобных заявлений появился после пятничной трагедии в Краматорске, ответственность за которую Киев и Запад немедленно возложили на Россию. «Я строго осуждаю неизбирательную атаку на железнодорожную станцию Краматорска, которая была совершена Россией сегодняшним утром и привела к гибели десятков людей, а также оставила еще больше раненых. Это еще одна попытка перекрыть путь отхода для тех, кто пытается бежать от этой неоправданной войны, которая приводит к человеческим страданиям»,— написал в Twitter Жозеп Боррель. Категоричен был и глава Евросовета Шарль Мишель, который тоже осудил Москву и тотчас рассказал о плане действий: «Еще больше санкций против России и еще больше вооружений для Украины уже на пути из Евросоюза». Президент США Джо Байден назвал удар по Краматорску «еще одним ужасным злодеянием, совершенным Россией».

Новость о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска появилась около 11 утра (украинское время совпадает с московским). Вскоре были опубликованы фотографии лежащего на газоне корпуса ракеты с надписью: «За детей». По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, в момент удара на вокзале и неподалеку от него находилось около 4 тыс. человек. Число погибших в результате удара постоянно росло. Сначала речь шла примерно о 30 жертвах, затем о 39, а ближе к вечеру глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской): «Пятьдесят погибших, из них пятеро — дети».

Изначально в Киеве сообщали, что удар был нанесен российской ракетой «Искандер», но в заявлении президента Зеленского говорилось уже о «Точке-У» — ракете, дальность полета которой составляет около 120 км.

Это обвинение тут же отвергли в Москве, при этом вновь обвинив Украину в провокации. «Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось,— заявили в Минобороны РФ.— Особо подчеркнем — тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами». Немного позднее в ведомстве заявили, что «удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье, в 45 км юго-западнее города».

Отметим, что ракеты типа «Точка-У» действительно сняты с вооружения в России после замены более совершенными «Искандерами». По официальным данным, нет «Точек-У» и у Народных милиций ДНР и ЛНР, в то время как сами территории республик с 2014 года подвергались обстрелу ракетами такого типа десятки раз.

Следственный комитет России оперативно завел уголовное дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации». «Следствием установлено, что 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины. Действуя умышленно, они с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом, имеющим высокие поражающие свойства, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска Донецкой Народной Республики»,— заявили в ведомстве. Еще одно дело было возбуждено в связи с прозвучавшими комментариями о причастности к атаке российских военных, то есть за «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ».

Кирилл Кривошеев, Павел Тарасенко