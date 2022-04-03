Расхождения в показанном

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Минобороны РФ вчера назвало провокацией опубликованные накануне фото- и видеоматериалы из Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в отношении мирного населения. Эти кадры из вернувшихся под контроль Украины Бучи и Ирпеня обошли весь мир. Евросоюз обвинил Россию в «зверствах» и пригрозил новыми санкциями. А украинские власти потребовали «жестких мер» от стран «большой семерки». Между тем в Минобороны России обратили внимание на ряд нестыковок, в частности, на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в пригороды Киева вошли украинские войска. Москва потребовала срочного созыва СБ ООН для обсуждения обстоятельств происшедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель РФ в ООН Василий Небензя

Фото: Carlo Allegri / Reuters Представитель РФ в ООН Василий Небензя

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В субботу днем по всему миру разошлись фото и видео из Ирпеня и Бучи, снятые как украинскими, так и западными журналистами. «Документальные свидетельства» демонстрировали разбросанные вдоль дороги и во дворах трупы людей. По оценке журналистов AFP и Reuters, некоторые тела, возможно, пролежали на дороге несколько дней или даже недель. Журналисты AFP видели не менее 20 тел в гражданской одежде, разбросанных по одной из улиц Бучи. У одного человека руки были связаны за спиной белой тканью, а его украинский паспорт был оставлен открытым рядом с телом.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал журналистам, что после входа в город украинской армии «уже похоронили 280 человек в братских могилах».

«Это геноцид. Уничтожение целой нации и народа»,— заявил президент Украины Владимир Зеленский в программе американского канала CBS Face the Nation. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter потребовал от стран «большой семерки» немедленного введения «новых разрушительных санкций» в отношении России, которые бы включали полное эмбарго на закупку российских нефти, газа и угля, закрытия всех портов для российских судов и отключения всех российских банков от системы платежей SWIFT.

Одним из первых на призыв Киева откликнулся председатель Европейского совета Шарль Мишель, который заявил, что он «шокирован кадрами зверств, совершенных российской армией» и новые санкции в отношении Москвы «уже в пути». Он также добавил, что «ЕС помогает Украине и неправительственным организациям в сборе необходимых доказательств для судебного преследования в международных судах». Как раз накануне международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что «задокументировала несколько случаев нарушения российскими вооруженными силами законов военного времени в отношении гражданского населения на оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областей Украины». Есть там и свидетельства из Бучи.

Не оставили без внимания Бучу и другие европейские лидеры. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал в своем Twitter кадры из этого города «невыносимыми» и подчеркнул, что «ответить за эти преступления придется российским властям». «Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны»,— написала в Twitter министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал срочно созвать Европейский совет для обсуждения произошедшего в Буче.

Россия не оставила обвинения без ответа и потребовала созыва заседания СБ ООН 4 апреля для обсуждения того, что на самом деле произошло в Киевской области. До этого со своей трактовкой событий выступило Минобороны РФ, назвавшее опубликованные фотографии и видеоматериалы из Бучи «очередной провокацией». Согласно заявлению ведомства, «за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», «жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью», «выезды из города Буча не блокировались», и «жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь». Минобороны обращает внимание, что «южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня». В министерстве подчеркивают, что «все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта».

«31 марта, мэр г. Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения»,— говорится в заявлении Минобороны.

Там также указывают, что «все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь».

Об этом же еще до официального заявления Минобороны писали некоторые Telegram-каналы, выдвигающие версию, что часть людей, могла быть убита уже украинскими военными, когда они вошли в город, за сотрудничество с россиянами. Отмечается, что «белая повязка» на рукавах — это опознавательный знак для российских военных, означающий «свой, не стрелять», который носило гражданское население Бучи.

В свою очередь, в Москве обращают внимание международного сообщества на факты издевательств над пленными российскими военными, сетуя, что громкой огласки это не получило. «Они молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права»,— прокомментировала отсутствие реакции Совета Европы, ЕС и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отреагировали на сообщения о пытках только в Вашингтоне. «Международное сообщество ожидает, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с международным законодательством и Женевской конвенцией»,— сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

История Бучи появилась в тот момент, когда украинская и российская сторона с разной степенью оптимизма, но все же заявляли о прогрессе в переговорах о прекращении огня.

«Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах»,— написал в воскресенье в своем Telegram-канале глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский. В то же время украинский переговорщик Давид Арахамия заявил, что документ достаточно проработан, чтобы президенты двух стран могли встретиться для его обсуждения.

Напомним, что по итогам прошедших на прошлой неделе переговоров делегаций двух стран в Стамбуле Украина пообещала отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз и контингентов и выразила готовность письменно подтвердить свой безъядерный и внеблоковый статус. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. Основные разногласия между Москвой и Киевом остаются по статусу Крыма и Донбасса. Работа по тексту договора продолжалась в дистанционном формате в пятницу и субботу и должна возобновиться в понедельник. Как видит гарантии безопасности Киев, пояснил в воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в случае новой войны против Украины гарантии должны включать введение бесполетной зоны и снабжение Киева необходимым оружием. Москва еще не прореагировала на это заявление. Впрочем, по словам Владимира Зеленского, пока ни США, ни другие страны не согласились предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, о котором просит Киев.

Марианна Беленькая