Европе не до связи

8K 3 мин. ...

Пятый пакет санкций ЕС вводит полный запрет на передачу технологий подконтрольным государству российским операторам связи. Помимо «Ростелекома» это может распространиться на принадлежащего ему мобильного оператора Tele2 и «Транстелеком», который строит магистральные сети на базе инфраструктуры ОАО РЖД. Несмотря на усиливающуюся политику импортозамещения, компании не смогут полностью заместить часть европейских решений, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пятый пакет антироссийских санкций, принятый ЕС 8 апреля, вводит запрет на поставки в Россию технологий, предназначенных для гражданских сетей связи, которые являются собственностью организации, контролируемой государством или имеющей более 50% государственной собственности. Таким образом окончательно заморожена передача технологий телекоммуникационным госкомпаниям, отмечает старший юрист КА Delcredere Никита Тюрин: «Если ранее запрет предполагал возможность в качестве исключения получить разрешение на экспорт товаров для использования в работе телеком-сетей, то теперь добавилось условие, что сети не могут принадлежать контролируемой государством компании».

Ограничение затронет сети спецназначения, используемые для госнужд, и сети связи операторов с преимущественным госучастием, подтверждает преподаватель Moscow Digital School Никита Данилов.

На «Ростелеком» уже распространяются секторальные санкции США. Они предполагают, что госоператор не может привлекать деньги через американский рынок. При их введении в «Ростелекоме» подчеркивали, что имеют полностью рублевый портфель и на протяжении нескольких лет активно занимались импортозамещением: «Так, все госпроекты развития цифровой инфраструктуры реализуются на отечественном оборудовании». Однако европейские санкции гораздо шире и жестче — в «Ростелекоме» не прокомментировали “Ъ”, как они отразятся на развитии сетей.

Запрет на поставки европейского оборудования и лицензий для сетей связи может затронуть также подконтрольного ОАО РЖД магистрального оператора «Транстелеком» (ТТК) и «Воентелеком» (принадлежит АО «Гарнизон», которым владеет Минобороны), объясняет собеседник “Ъ” на рынке. Эти компании, по его словам, могли использовать в своих сетях зарубежное оборудование, в том числе европейское.

О том, что технологические сети связи железнодорожного транспорта могут пострадать из-за остановки поставок в Россию западных производителей телеком-оборудования и микроэлектроники, предупреждала в своем обращении в правительство от 21 марта (есть у “Ъ”) Комиссия по связи и IT РСПП. В ТТК отказались от комментариев.

Крупнейшими европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России традиционно были шведская Ericsson, чья доля на рынке, по оценке источников “Ъ”, достигала 20%, и финская Nokia с 30–40%. Но в последние годы присутствие обеих компаний снижалось под давлением китайской Huawei. После начала военной операции на Украине Ericsson и Nokia приостановили работу в России, поставки и заключение новых контрактов также прекратили Intel, Dell, AMD, IBM, HP и Juniper.

По оценке Ассоциации разработчиков и производителей электроники, годовой объем продаж телеком-оборудования на российском рынке (включая импортное) составляет более $4 млрд, на отечественное приходится не более $780 млн.

«Ростелеком», по оценке АРПЭ, выступает крупнейшим заказчиком российского оборудования среди операторов связи. Поскольку компания контролируется государством, на нее распространяются требования 223-ФЗ по приоритетным закупкам российского оборудования. В 2020–2021 году «Ростелеком» подписал несколько соглашений с российскими производителями о реализации крупных инвестиционных проектов, следует из данных АРПЭ. Капитальные вложения «Ростелекома» без учета госпрограмм на 2021 год выросли на 11%, до 118,7 млрд руб.

Российское оборудование для сетей связи в России производят около 100 предприятий, но они сейчас также зависимы от поставок комплектующих, которые пока не возобновились, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Кроме того, если в некоторых сегментах, например оборудовании для магистральных сетей, у нас есть наработки, то базовые станции и системы биллинга у нас полностью зарубежные». Таким образом, запрет на поставки технологий для сетей связи из ЕС может сказаться на мобильных сетях подконтрольной «Ростелекому» Tele2, предполагает аналитик. Однако, уточняет он, учитывая, что Tele2 последним из всех операторов обновлял свои сети в регионах, он находится в более выгодном положении. По мнению господина Кускова, теперь обе компании могут усилить работу с китайскими вендорами, включая Huawei, а также ZTE, которая в 2021 году уже заметно увеличила выручку в России.

Юлия Тишина