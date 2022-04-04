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Коммерсантъ FM
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Wi-Fi замедленного действия

Развитие сетей публичного доступа в России может затормозиться

Количество публичных Wi-Fi-точек в России за 2021 год увеличилось на 3,7%, превысив 185 тыс., а их операторы заработали 5,3 млрд руб. В этом году они надеются усилить присутствие в регионах, поскольку из-за санкций туристический поток внутри страны вырастет. Но из-за дефицита оборудования и роста цен на него реализовать эти планы вряд ли удастся, считают эксперты.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом «ТМТ Консалтинга» об итогах рынка публичных сетей Wi-Fi в России в 2021 году. Из него следует, что число точек, организованных операторами связи (речь идет как о сетях частных компаний для обслуживания клиентов, так и о городских бесплатных точках доступа), выросло на 3,7%, до 185,7 тыс., а выручка операторов — на 2,8%, до 5,3 млрд руб. Крупнейшими игроками стали «МаксимаТелеком» (36% в выручке и 9% по числу точек доступа), «Ростелеком» (25% выручки и 30% точек доступа), «ЭР-Телеком» (13% и 12% соответственно) и «Вымпелком» (8% и 17% соответственно).

Основными заказчиками публичных Wi-Fi-сетей из числа компаний малого и среднего бизнеса остаются гостиницы и рестораны, розничная торговля, медицинские центры, фитнес и салоны красоты. Среди крупного бизнеса это ритейл, банки и АЗС, отмечается в отчете. «Значимым заказчиком выступают госструктуры, которым необходимо обеспечение сетью городских объектов»,— добавила аналитик «ТМТ Консалтинга» Ирина Якименко.

В «МаксимаТелекоме» “Ъ” сообщили, что планируют расширять сети Wi-Fi по мере реализации существующих и новых инфраструктурных проектов по цифровизации общественного транспорта и развития городских сервисов, в том числе в Москве. В «Ростелекоме» уточнили, что будут «больше концентрироваться на облачных решениях, которые встраиваются в существующую Wi-Fi-инфраструктуру клиентов». В «МегаФоне» говорят, что в связи со снятием COVID-ограничений фокусируются на развитии сегментов HoReCa (рестораны, кейтеринг, отели) и ритейла.

Представитель «Билайн Бизнес» (входит в «Вымпелком») рассказал, что оператор планирует развивать услуги публичного Wi-Fi в том числе в регионах: «Туристическая отрасль наращивает публичные зоны в ожидании большого наплыва пользователей, и это не только южные регионы, но базы отдыха и санатории по всей стране». Но, вероятно, показатели 2022 года будут не так оптимистичны, как ожидалось в начале года, признают в компании.

Сейчас одна из самых крупных сетей публичного Wi-Fi в стране развернута московской мэрией — на начало 2021 года она насчитывала более 20,5 тыс. точек, охватывая все центральные улицы, музеи и дома культуры. Наиболее крупным проектом, который стартовал в 2014 году, было покрытие сетью Wi-Fi метрополитена. В то же время последние годы сотовые операторы стремились улучшить качество передачи данных в сетях 4G под землей. В конце 2021 года средняя скорость на загрузку всех операторов в метро на перегонах составила 37,2 Мбит/сек, тогда как годом ранее держалась на уровне 36,5 Мбит/сек (см. “Ъ” от 14 декабря 2021 года). По оценке МТС, доля абонентов, пользующихся публичной Wi-Fi-сетью в московском метро, за прошлый год снизилась с 10% до менее 1%.

Но в ближайшем будущем Wi-Fi-точки, напротив, будут разгружать сотовые сети, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Отчасти это связано с отменой безлимитов». Именно безлимитные тарифы позволяли пользователям не переключаться на Wi-Fi, например, в общественных местах, сейчас ситуация изменится, уверен он. В то же время, полагает эксперт, прирост публичных точек Wi-Fi будет меньше в этом году из-за сложностей с поставками оборудования.

Жесткие санкции против России привели к тому, что зарубежные производители, в числе которых Nokia, Ericsson и Huawei, приостановили поставки. Цены на оборудование для сетей связи уже выросли на 40% и, по прогнозам, могут увеличиться еще на 80% (см. “Ъ” от 28 марта). Проблемы затронут как мобильные, так и фиксированные сети, к которым подключается Wi-Fi, объясняет собеседник “Ъ” на рынке связи, так что публичные точки доступа не смогут стать заменой мобильному интернету.

Татьяна Исакова

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