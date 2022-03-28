В связи с вышеизношенным

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Комиссия РСПП по связи и IT полагает, что «в текущих экономических условиях» резервов оборудования операторов связи хватит на полгода, а сбои в их работе могут начаться уже летом. Чтобы поддержать компании, комиссия предлагает помимо уже одобренных мер снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли. В Минцифры причин для сбоев в сетях не видят, подчеркивая, что их работа зависит не только от господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями комиссии РСПП по связи и IT (в нее входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома», GS Group, ОАО РЖД и других) «О мерах по обеспечению развития отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий в условиях внешнего санкционного давления». Документ подготовлен по итогам заседания комиссии 21 марта, его планируется направить в правительство, следует из сообщения на сайте комиссии.

Из документа следует, что стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%.

При текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев. Таким образом, риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа, прогнозируют операторы.

Это может коснуться также технологических сетей связи железнодорожного транспорта и ТЭКа: «Единственным способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети».

Капитальные затраты крупнейших операторов связи вырастут с 390 млрд руб. в 2021 году до 450 млрд руб. в 2022 году даже при сокращении инвестпрограмм, прогнозирует комиссия.

Кроме того, при сохранении текущих тенденций в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных специалистов, а общее ухудшение финансового положения операторов связи и вещания может заставить менеджмент оптимизировать штат на 15–20% к концу 2022 года.

Помимо уже одобренных правительством предложений Минцифры поддержки отрасли в виде льготного кредитования и снижения налога на прибыль (см. “Ъ” от 19 марта) комиссия РСПП предлагает наложить мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на 2022 год, снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество, снизить ставку по страховым взносам и освободить от налогообложения доходы сотрудников отрасли связи.

В Минцифры “Ъ” заявили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи:

«Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки. Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий».

В ситуации, когда у операторов возникли сложности с поставками зарубежного оборудования, предложенные РСПП меры позволят внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы сетей связи, считают в «МегаФоне». Для продолжения цифровизации нужна устойчивая работа инфраструктуры связи, поэтому меры государственной поддержки важны для всей отрасли, отметили в «Ростелекоме».

Прогноз комиссии РСПП больше похож на негативный сценарий, но проблемы в сетях связи возможны и, вероятнее всего, неизбежны, признает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко: «Масштабы проблем будут зависеть от запасов оборудования». Сбои на сети могут проявляться ухудшением качества услуг, например, снижением доступных средних скоростей передачи данных или временным отказом в предоставлении связи, вплоть до ситуации, когда аппарат пользователя перестает ловить сеть, не дает ему совершить вызов, объясняет эксперт. Для сохранения работоспособности сетей, добавляет он, операторы могут частично демонтировать уже развернутое оборудование и использовать его для ремонта или расширения сетей там, где это актуальнее.

Анастасия Гаврилюк