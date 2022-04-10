ЦБ возвращает наличную валюту

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Послабления ЦБ в отношении операций на валютном рынке могут привести к укреплению доллара и евро. На последних торгах на фоне массовой продажи экспортной выручки курсы основных мировых валют в России опускались до многомесячных минимумов. Частичное возвращение свободной продажи наличной валюты банками призвано сдержать уже начавшееся развитие черного рынка, однако объем таких сделок будет ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участники валютного рынка ожидают в ближайшие дни роста курса иностранных валют на фоне послаблений в регулировании рынка, принятых ЦБ 8 апреля. Так, регулятор с 11 апреля отменяет комиссию в размере 12%, которую с начала марта брокеры берут за операции по покупке евро и долларов с физических и юридических лиц. Кроме того, Банк России отменил требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты (см. “Ъ” от 30 марта), за исключением юрлиц-импортеров, для которых рекомендуется спред не выше 2 руб. от биржевого курса.

Как считает старший персональный брокер по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов, решение ЦБ об отмене комиссии на биржевые покупки валюты после внепланового и резкого снижения ставки с 20% до 17% означает, что «меры сдерживания курса рубля сработали и пришло время стабилизации».

Основным драйвером для покупок со стороны физических лиц выступит спекулятивный интерес.

По мнению исполнительного директора «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, текущий курс воспринимается как низкий на фоне сильных ограничительных мер со стороны ЦБ и ограничения импорта на фоне санкций.

В результате образовалась ситуация, когда экспортеры продолжают продавать валюту, а покупать ее практически некому (см. “Ъ” от 8 или 9 апреля).

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По данным Московской биржи, курс доллара на довольно активных торгах 8 апреля падал до 71 руб./$, минимального значения с октября 2021 года. На закрытие торгов курс остановился чуть выше 76 руб./$, то есть вблизи значений середины февраля 2022 года. Курс евро приближался вплотную к 77 руб./€, минимуму с июня 2020 года. В конце торгов курс вернулся к значениям 82,7 руб./€, вблизи которых находился в ноябре прошлого года.

В результате в ближайшие дни участники рынка ожидают роста курсов ведущих валют.

Господин Александров считает, что очень большой интерес частных инвесторов будет к доллару и евро, тогда как интерес к юаню скорее упадет, поскольку имел «спекулятивный характер при запретительных условиях на другие валюты». Кроме того, отмечает Тимур Баянов, федеральный бюджет РФ сверстан с учетом курса 73 руб./$, следовательно, не стоит ждать укрепления рубля ниже этой отметки. В целом принятые меры позволят сформировать рыночный курс доллара, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, который может быть в диапазоне 80–100 руб./$.

Одновременно ЦБ ослабил ограничения на обращение наличной валюты. В частности, регулятор разрешил банкам выдавать наличные евро со счетов, открытых до 9 марта, в эквиваленте $10 тыс. до 9 сентября (раньше можно было снимать только доллары). Кроме того, с 18 апреля ЦБ возобновит возможность для банков продавать наличную валюту гражданам. Однако это можно будет сделать только с той валютой, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года, уточняется в сообщении регулятора.

Эти шаги российского регулятора совпали с ужесточением финансовых санкций ЕС против россиян в рамках принятого и опубликованного 8 апреля пятого пакета. «Значимыми для граждан РФ являются запреты из ст. 5i на продажу, поставку, передачу или вывоз банкнот, номинированных в любой официальной валюте государства—участника ЕС, в РФ или российским лицам, или для использования в России»,— поясняет глава практики международного арбитража и трансграничных споров КА «Регионсервис» Мария Любимова.

После укрепления рубля и ослабления ограничений на продажу иностранной валюты риски дальнейшего развития ее черного рынка, по мнению руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, снижаются: «Смысла идти к нелегалу (см. “Ъ” от 15 марта), который с большей вероятностью обманет, становится все меньше».

Впрочем, уточняет директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский, ажиотажный спрос на валюту со стороны физлиц сохраняется и сохраняющиеся ограничения не позволят его удовлетворить, особенно со стороны тех, кто собирается уезжать за рубеж. Поэтому, полагает эксперт, будут активно развиваться обмен в третьих странах, криптовалютные операции (которые, впрочем, ограничивает тот же пятый пакет санкций) и переводы через Hawala.

Полина Трифонова, Ксения Куликова, Анна Занина