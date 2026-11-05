Гонконгского оппозиционера Джошуа Вонга приговорили к десяти годам тюрьмы
Высокий суд Гонконга приговорил оппозиционера Джошуа Вонга к десяти годам тюремного заключения. Он стал первым активистом в Гонконге, которого осудили дважды по принятому в 2020 году закону о национальной безопасности. Об этом сообщает The Guardian.
Судья Уильям Там назвал действия Джошуа Вонга «серьезными по своему характеру» и частью «схемы с целью сговора с иностранными правительствами». По мнению судьи, роль господина Вонга заключалась в том, чтобы «обеспечивать подпольную поддержку» и «привлекать внимание зарубежных стран для поддержки». Вину в сговоре с иностранными силами с целью нанесения вреда национальной безопасности активист признал в сентябре 2026 года.
В 2014 году Джошуа Вонг стал лицом «революции зонтиков» — 79-дневных демократических протестов в Гонконге. В 2016 году он основал партию Demosisto. В 2019 году господин Вонг участвовал в массовых протестах в Гонконге и выступал в Конгрессе США. В 2020 году он организовал неофициальные праймериз оппозиции, за что был арестован, признан виновным в «подрыве государственной власти» и приговорен к четырем годам и восьми месяцам тюрьмы. Его первый срок должен закончиться в январе 2027 года. Второй срок начнется сразу после завершения первого.