Доллар обменяли на стабильность

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ЦБ утвердил разные курсы покупки валюты для разных участников рынка. Для юридических лиц, которые занимаются импортом или имеют обязательства по кредитам или облигациям в валюте, разница с биржевым курсом не должна превышать 2 руб., тогда как для остальных, наоборот, составит больше 10 руб. Такое регулирование позволит стабилизировать валютный рынок в текущих волатильных условиях и снизить риски потерь у банков, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В письме к банкам ЦБ рекомендовал устанавливать разные курсы обмена валюты для разных участников рынка, сообщили “Ъ” участники рынка, получившие документ. Как поясняется в документе, целью является «обеспечение стабильности на финансовом рынке и предотвращение наращивания объема обязательств кредитных организаций».

В частности, предлагается определить диапазон спредов по операциям купли и продажи валюты с отклонением не менее 10 руб. от биржевого курса для юрлиц. Речь идет о долларах (84,15 руб. по итогам торгов 30 марта), евро (93,9 руб.) и фунтах стерлингов (114 руб.). Вместе с тем по операциям импортеров, приобретающих валюту для исполнения обязательств по импортным контрактам, максимальная величина отклонения курса продажи валют не должна превышать 2 руб. Такой же спред установлен для компаний, которым необходима валюта для обслуживания обязательств, как перед кредитными организациями, так и перед владельцами евробондов.

Необходимость уточнений в ЦБ объясняют тем, что в конце февраля — начале марта на фоне ажиотажного спроса со стороны юридических лиц и граждан эта разница по операциям в долларах и евро достигала 20–25 руб. Но сейчас ситуация «постепенно нормализуется», поэтому и ЦБ рекомендовал сузить спред для отдельных категорий покупателей валюты.

Ряд крупных компаний, в частности, «Роснефть», АЛРОСА, «Фосагро», «Газпром», «Транснефть», получили прямой доступ к биржевым торгам валютой еще в 2017 году. Однако, по решению Банка России, с 4 марта 2022 года для них при покупке иностранной валюты (долларов, евро и фунтов стерлингов) установлена биржевая комиссия в 12% от суммы сделки. Евробонды, номинированные в долларах и евро, есть почти у двух десятков российских компаний, среди которых «Газпром», «Норильский никель», «Фосагро», НЛМК, «Северсталь».

Опрошенные “Ъ” банки не стали оценивать, как нововведения отразятся на их работе и балансе. Лишь в банке «Зенит» заверили, что «такие рекомендации не повлияют на баланс банков, так как все конверсионные операции кредитных организаций перекрываются на бирже или на межбанковском рынке».

Иностранная валюта, приобретенная на конкретные цели расчетов с поставщиками и кредиторами, будет почти сразу расходоваться клиентами, то есть переводиться на счета поставщиков и кредиторов, зачастую за рубеж. Соответственно, это никак не отразится на валютной структуре балансов российских банков, не сгенерирует дополнительных валютных рисков, подтверждает и управляющий директор отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Большой спред и значительное отклонение от текущего биржевого курса для остальных категорий корпоративных клиентов — фактически заградительная мера для спекулятивных операций, считает эксперт. «Курс пока не стабилизировался, есть множество переменных, способных оказать на него влияние в ближайшее время. Если бы банки в текущих условиях принимали новые валютные обязательства в значимых масштабах, то возникли бы сложности с размещением этих средств. Ведь спектр валютных инструментов с умеренным риском сейчас сильно ограничен»,— поясняет господин Беликов.

В то же время в случае ослабления рубля клиенты, нацеленные на спекулятивный доход, могли бы потребовать погашения обязательств с конвертацией по возросшему рублевому эквиваленту. Справедливая же стоимость валютных активов, гарантирующих эти обязательства, могла бы находиться под воздействием и иных рыночных рисков, отмечает эксперт. Таким образом, полагает господин Беликов, рост валютной доли баланса сейчас привел бы к росту риска потерь по рыночным рискам, и рекомендации регулятора направлены на минимизацию потенциального масштаба такого сценария.

Полина Трифонова