«Девять мячей на выезде не забивала ни одна команда»

«Моуринью — великий тренер. Он возвращает, я считаю, «Реал» на те высочайшие уровни, которых он достиг, например, при Анчелотти или при других тренерах до этого. У него такой непочатый край работы был и, в принципе, еще остается. То, как он справляется, вызывает огромное лично у меня уважение, ну красавец, это и есть уровень».