«Девять мячей на выезде не забивала ни одна команда»
Владимир Осипов — о том, чем удивили матчи Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности. Итальянский «Комо» обыграл на выезде французский «Ланс» со счетом 9:1. Такого в XXI веке еще не было, а девять мячей на выезде не забивала ни одна команда в истории турнира. Без неожиданностей в матчах с участием грандов 4 ноября тоже не обошлось, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Один из главных сюрпризов преподнес своим болельщикам турецкий «Фенербахче», который в Стамбуле принимал «Ливерпуль» и умудрился одержать победу. При счете 2:2 хозяева смогли забить третий мяч, хотя комментатор Эльвин Керимов констатировал, что на эту победу «Фенербахче» не наиграл.
В остальных матчах обошлось без сенсаций, хотя легкой прогулки для грандов не вышло. «Манчестер Сити» с составом ценой €1,5 млрд долго не мог чувствовать себя спокойно в выездной встрече с «Лейпцигом». А голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма порой совершал такие ошибки, что его партнеры по команде лишь пожимали плечами. Но при счете 2:2 свое слово сказал главный бомбардир британцев.
Столь же близка была сенсация в Греции, где АЕК, который тренирует поработавший в России Марко Николич, встречался с «Реалом». Хозяева дважды вели в счете, 1:0 и 2:1, но «Реал» в своем репертуаре вырвал победу 3:2 уже в компенсированное время. И несмотря на сложности, с которыми сталкивается новый тренер «сливочных» Жозе Моуринью, он на правильном пути, уверен футбольный агент Вадим Трушков:
«Моуринью — великий тренер. Он возвращает, я считаю, «Реал» на те высочайшие уровни, которых он достиг, например, при Анчелотти или при других тренерах до этого. У него такой непочатый край работы был и, в принципе, еще остается. То, как он справляется, вызывает огромное лично у меня уважение, ну красавец, это и есть уровень».
После четырех туров в Лиге чемпионов осталось только два клуба, которые идут победным маршем, это ПСЖ и «Реал». Они занимают первые две строчки в турнирной таблице общего этапа. А на четвертую поднимается итальянский «Комо», который умудрился на выезде обыграть французский «Ланс» 9:1. Самый крупный счет за всю историю турнира был зафиксирован в далеком 1969-м, когда соревнование еще называлось Кубком европейских чемпионов. Тогда «Фейеноорд» обыграл «Рейкьявик» 12:2. За нынешний голевой фейерверк, кроме футболистов «Комо», нужно сказать спасибо тренеру команды Сеску Фабрегасу, подчеркнул футбольный эксперт Павел Мамаев:
«Это прямо чисто тренерская команда. Приятно за Сеска, что растет тренерская звезда, и результаты говорят сами за себя. Давайте будем объективны, но не каждая команда может вторую команду Франции по прошлому сезону, обладателя Кубка и Суперкубка Франции, обыграть с разницей в восемь мячей на выезде, то есть это фантастический результат».
Сейчас в турнирной таблице «Комо» всего на одно очко отстает от лондонского «Арсенала», который, как всегда, в не самом ярком матче, но добился результата, скромно обыграв пражскую «Славию» 2:1.