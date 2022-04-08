Униженные и орубленные

12K 3 мин. ...

Внеплановое снижение ключевой ставки ЦБ сразу отразилось на долговом рынке — доходности гособлигаций упали до значений, предшествовавших началу «специальной военной операции» России на Украине. Но 8 апреля и у других рынков нашлись свои поводы для резких скачков котировок. Массовые продажи экспортной выручки обрушили биржевой курс доллара до 71 руб./$ (к концу дня инвесторы вернули курс к 76 руб./$). А фондовый рынок в первой половине дня обвалился более чем на 3%, однако на фоне ослабления рубля по его итогам смог отыграть часть утраченных позиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Внеплановое снижение ключевой ставки ЦБ привело к уверенному росту котировок ОФЗ. Уже на открытии пятничных торгов индекс гособлигаций Московской биржи RGBITR поднялся на 0,6%, до 515,3 пункта, а после публикации решения ЦБ подъем ускорился. По итогам недели индекс остановился чуть выше отметки 529 пунктов, что на 3,2% выше значения закрытия предыдущего дня. Восстановление котировок шло по всему спектру госбумаг, при этом быстрее росли котировки среднесрочных облигаций. По данным биржи, доходности бумаг со сроком обращения до года снизились на 1–1,5 п. п., до 12,2–14,5% годовых, от года до семи лет снизились на 1,7–1,8 п. п., до 10,9–11,2% годовых. По более длинным бумагам доходность опустилась на 1 п. п, до 10,8–11% годовых. В результате ставки на рынке рублевого госдолга вернулись к значениям, предшествовавшим началу военной операции России на Украине.

В пятницу регулятор принял решение понизить ее на 3 п. п., до 17%, спустя всего шесть недель после ее двукратного роста. При этом ЦБ не исключил вероятность дальнейшего понижения ключевой ставки на плановом заседании в конце апреля. «В пользу снижения ставки выступает приток средств клиентов в банки и укрепление рубля до уровней января—февраля этого года. При этом для поддержки экономики нужны более низкие ставки по кредитам»,— отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Многие участники рынка ждали снижения ключевой ставки, но никак не раньше планового заседания, намеченного на 29 апреля.

В отличие от ситуации семилетней давности, когда ЦБ приступил к понижению ставки также спустя шесть недель после ее подъема до 17%, нынешний кризис в отношениях России и Запада по-прежнему находится в активной фазе. К тому же вопрос введения эмбарго на основные сырьевые товары российского экспорта по-прежнему активно обсуждается, поэтому, по словам старшего экономиста аналитического управления «Открытие Research» Максима Петроневича, предполагалось, что в 2022 году переход к снижению ставки потребует больше времени.

Поэтому более ранний переход к смягчению денежно-кредитной политики оказал положительное влияние на ставки, хотя они и так находились на уровнях, заметно ниже ключевой ставки ЦБ, отмечает он.

Снижение ключевой ставки оказало негативное, но весьма ограниченное влияние на российскую валюту. Сразу после оглашения решения ЦБ курс доллара на биржевых торгах вырос на 25 коп., до 76,05 руб./$. Однако почти сразу на бирже пошли массированные продажи валюты со стороны экспортеров, что привело к падению курса доллара до отметки 71 руб./$, минимума с 11 ноября 2020 года. На фоне ограничений по движению капитала это позволяет курсу рубля игнорировать ухудшение внешнего новостного фона в виде очередного пакета санкций со стороны ЕС. «Огромный поток валюты поступает на рынок, где не так много покупателей. Рубль в таких условиях продолжает укрепляться»,— констатирует начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин.

Зафиксировать курс на новой отметке не удалось, и к концу торгов курс фактически вернулся к значению начала дня, превысив 76 руб./$. Однако за неделю курс доллара потерял почти 8 руб.

«На рынке много спекулянтов, которые в начале дня вместе с экспортерами продают валюту, а после того как предложение со стороны компаний падает, они на более низких объемах начинают скупать доллары, готовя их под новые продажи на следующий день»,— отмечает собеседник “Ъ” на фондовом рынке.

Высокая волатильность в пятницу отмечалась и на фондовом рынке, но в отличие от валютного рынка акции начали дешеветь с самого начала торгов. К 15:30 индекс Московской биржи снизился более чем на 3%, до отметки 2554,72 пункта. В аутсайдерах оказались акции попавшей под европейские санкции компании АЛРОСА, которые потеряли в цене более 9%. «После новости о попадании в SDN List знакомой для многих инвесторов АЛРОСА на рынке появились опасения, что жесткие западные санкции могут распространиться и на другие крупные российские публичные компании»,— отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Кроме того, резкое укрепление снижает экспортную выручку экспортеров, акции которых являются ключевыми для биржевых индексов РФ. «После того как к вечеру рубль сдал позиции, инвесторы перешли к покупкам акций прежде всего экспортеров, кроме того, решение ЦБ снизить ключевую ставку может уменьшить глубину потенциальной рецессии в стране»,— отмечает господин Суверов.

Виталий Гайдаев