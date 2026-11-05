Умер чемпион «Формулы-1» 1980 года Алан Джонс

Джонс провел в «Формуле-1» десять сезонов. В 1980 году он стал чемпионом в составе команды Williams. Всего пилот выиграл 12 гонок «Формулы-1» и 24 раза занимал призовые места. После окончания карьеры Алан Джонс работал комментатором на австралийском телевидении.