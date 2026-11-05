Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
СпортАвтоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» 1980 года Алан Джонс

Австралийский гонщик Алан Джонс умер в 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации автоспорта Австралии (Motorsport Australia).
Алан Джонс

Алан Джонс

John Eggitt / Reuters

«Алан Джонс был одной из самых значимых фигур в истории австралийского автоспорта, его достижениями на мировой арене гордится наша страна»,— сказал глава Эндрю Фрейзер. Отмечается, что автогонщик скончался после непродолжительной болезни.
Джонс провел в «Формуле-1» десять сезонов. В 1980 году он стал чемпионом в составе команды Williams. Всего пилот выиграл 12 гонок «Формулы-1» и 24 раза занимал призовые места. После окончания карьеры Алан Джонс работал комментатором на австралийском телевидении.
«Формула-1»
Автоспорт

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент