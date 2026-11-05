От греха и Трампа подальше
Как в Европе отреагировали на провал республиканцев на выборах
Поражение Республиканской партии на выборах в США, ставшее чувствительным ударом по позициям президента Дональда Трампа, вызвало в Европе смешанные чувства. Одни не удержались от злорадных замечаний на этот счет, другие выразили осторожный оптимизм относительно возможного возрождения нормальных трансатлантических отношений. Европейские же крайне правые, которые до этого балансировали между восхищением американским президентом и неприятием его высокомерного отношения к Европе, после победы демократов на выборах предпочли еще больше дистанцироваться от Трампа.
Переход обеих палат американского Конгресса в руки демократов по итогам выборов 3 ноября, что в США и за их пределами было закономерно воспринято как поражение лично Дональда Трампа, вызвал в Европе преимущественно положительные эмоции. Даже при понимании того, что возможности главы Белого дома определять внешнюю политику далеко не сошли на нет. Настроения европейцев неплохо выразил министр экономики Франции Ролан Лескюр: Трамп «значительно ослаблен» во внутренней политике, однако «непредсказуемый» президент по-прежнему «отвечает за международную политику». Вместе с тем министр предположил, что из-за враждебно настроенного Конгресса главе Белого дома все-таки будет сложнее продвигать свою повестку.
«У избирателей есть привычка сдерживать власть, и теперь у президента связаны руки как во внутренней, так и во внешней политике»,— повторил этот тезис в соцсети Х депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола.
Некоторые политики, которых Трамп откровенно недолюбливал, не скрывали радости.
«Американское общество проголосовало против политики, которая ведет лишь к обнищанию. Против ненависти. Против сексизма. Против отрицания изменения климата и против привилегий элит»,— прокомментировал итоги американских выборов испанский премьер Педро Санчес, которого Трамп нещадно и недипломатично критиковал, в частности, за отказ раскошеливаться на оборону в НАТО и недавний миграционный кризис на границе Испании с Марокко.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский же счел лучшим комментарием свой прошлогодний пост в соцсетях, адресованный тогда Илону Маску.
«Видишь, здоровяк, политика сложнее, чем ты думал»,— перепостил Сикорский свое высказывание, адресуя его на сей раз Дональду Трампу.
Но с наибольшим интересом после оглашения итогов выборов в американский Конгресс журналисты следили за реакцией крайне правых политиков в Европе. В не столь далеком прошлом многие из них декларировали свою идеологическую близость к движению (Make America Great Again) MAGA и лично главе Белого дома и были явно не прочь ассоциироваться с президентом США, считаясь его союзниками. Однако за последний год такая близость к Трампу, крайне непопулярному на европейском континенте, скорее стала для самих правых токсичным активом. Поэтому сейчас вслед за победой демократов в Штатах большинство из них предпочло аккуратно дистанцироваться от Дональда Трампа, попеняв тому на ряд политических ошибок.
Лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделля связал поражение партии Трампа с нападением США на Иран, отметив, что «американское вмешательство в дела Ирана имеет очень серьезные последствия для экономик по всему миру».
«Трамп обещал своим избирателям не проводить интервенционистскую внешнюю политику... Это нарушенное обещание теперь аукнулось республиканцам»,— заявила в интервью новостному порталу T-Online сопредседатель немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, также связавшая разгром республиканцев с иранской кампанией.
Свой блицанализ причин, обусловивших печальные для Трампа итоги выборов, дал и лидер входящей в правящую коалицию Италии ультраправой партии «Лига» Маттео Сальвини.
«На результаты выборов в США повлияли прежде всего войны, международная напряженность и рост стоимости жизни, последствия которых напрямую сказываются на семьях. Мы надеемся, что эти выборы могут ускорить процесс завершения конфликтов и возвращения к миру».
Не удержался от своего веского слова и тот, кого называют новой звездой итальянского крайне правого фланга и главной угрозой позициям премьера Джорджи Мелони, бывший итальянский генерал Роберто Ванначчи, возглавляющий ультраправую партию «Национальное будущее». В прошлом, как и большинство консервативных политиков, он не раз выражал восхищение националистической политикой Трампа, но впоследствии стал открыто критиковать того за провалы во внешней политике. «Трамп не оправдал ожиданий, не смог положить конец войне между Россией и Украиной и развязал войну против Ирана»,— повторил Ванначчи расхожие тезисы, поясняя агентству ANSA причины провала республиканцев на выборах.
И Трамп не остался в долгу, сделав очередной выпад в адрес Европы в ночь после выборов, когда, казалось бы, ему должно было быть не до того. «Посмотрите на Европу, она умирает. Посмотрите, что происходит во Франции, что происходит в Италии и во всех других странах. Они переживают ужасные времена. И, честно говоря, они могут даже не выжить. А мы процветаем»,— заявил Дональд Трамп во время телефонного разговора с Fox News 4 ноября.