От греха и Трампа подальше

Но с наибольшим интересом после оглашения итогов выборов в американский Конгресс журналисты следили за реакцией крайне правых политиков в Европе. В не столь далеком прошлом многие из них декларировали свою идеологическую близость к движению (Make America Great Again) MAGA и лично главе Белого дома и были явно не прочь ассоциироваться с президентом США, считаясь его союзниками. Однако за последний год такая близость к Трампу, крайне непопулярному на европейском континенте, скорее стала для самих правых токсичным активом. Поэтому сейчас вслед за победой демократов в Штатах большинство из них предпочло аккуратно дистанцироваться от Дональда Трампа, попеняв тому на ряд политических ошибок.