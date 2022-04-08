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Коммерсантъ FM
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Санкции разменяли валюту

Бизнес-клиенты российских банков переходят на юани

Российские банки зафиксировали резкий рост остатков на счетах юридических лиц в юанях. В марте бизнес-клиенты активно переводили в юани средства со счетов в евро и долларах, а также открывали новые счета именно в китайской валюте. На фоне масштабных антироссийских санкций переход на юани стал вынужденной мерой. Значительно выросли и операции с китайской валютой на бирже, однако пока они существенно отстают от объемов торгов долларом и евро.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно опросу “Ъ” среди крупных банков, в марте их бизнес-клиенты начали активно открывать счета в юанях, а также резко увеличивать остатки на счетах в китайской валюте, в том числе конвертируя средства со счетов в долларах и евро. В частности, с начала года в Тинькофф-банке объем средств на счетах в юанях увеличился примерно в восемь раз, в МТС-банке — в четыре раза. За год в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) остатки на счетах клиентов выросли в четыре раза, у корпоративных клиентов МКБ — в несколько раз. В банке «Санкт-Петербург» в марте число открытых корпоративных счетов в юанях выросло почти в 3,5 раза, а число контрактов в китайской валюте удвоилось.

Источник “Ъ” в системно значимом банке говорит, что в марте каждый третий новый валютный счет открывался в юанях.

«Такая динамика связана с санкциями в отношении нескольких крупных государственных и частных банков (в частности, см. “Ъ” от 6 апреля), ограничившими перевод средств в иностранные банки. А также с необходимостью поиска новых партнеров для бизнеса, которые могли бы стать альтернативой европейским поставщикам»,— полагают в УБРиР. «В условиях ограничений многие компании видят проведение расчетов в юанях более стабильным и предсказуемым»,— говорят в МТС-банке. Компании аккумулируют средства «под цели исполнения обязательств по заключенным внешнеторговым контрактам», добавили в МКБ. «Часть клиентов переводят взаиморасчеты с китайскими компаниями с долларов на юани, часть сразу начинает работать в этой валюте по просьбе поставщика»,— уточняют в Тинькофф-банке.

Ограничения и отказ западных контрагентов продолжать работу с российскими бизнесменами изменили привычные движения товаров и услуг, но российские импортеры оперативно перестраиваются и приспосабливаются, говорит директор департамента внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин. «Российские компании и в прошлом плотно работали с Китаем, но все же предпочитали расчеты в долларах США для покрытия валютных рисков и скорости платежей»,— отмечает руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями КПМГ Вугар Алиев.

По данным Тинькофф-банка, в прошлом году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15–25%, сейчас достигла 25–30% по количеству платежей и 30–40% по сумме.

Среди компаний, которые используют юани в расчетах, преимущественно импортеры, говорят в МКБ. В Тинькофф-банке отмечают, что на расчеты в юанях переходят компании, которые занимаются оптовой торговлей. В сделках участвуют компании, торгующие запчастями, периферийным оборудованием, текстилем и пищевыми продуктами, добавили в МТС-банке. Начинают проводить сделки в юанях также российские нефтяники, угольщики, металлурги.

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Переориентация участников внешнеэкономической деятельности на работу в азиатском регионе поддерживает биржевые обороты в юанях, говорит начальник управления по работе с корпоративными клиентами департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Владимир Омельченко. Если в январе—феврале объем сделок с юанем на Московской бирже редко превышал 3 млрд руб. в день, то во второй половине марта составлял 10–16 млрд руб., а в четверг установил абсолютный рекорд — 18,5 млрд руб. При этом, по данным биржи, объем биржевых операций юрлиц с юанем вырос по сравнению с февралем почти в 2,4 раза. Впрочем, пока объем торгов с юанем в несколько раз ниже, чем долларом и евро.

Переориентация в расчетах на юань не потребует серьезных изменений в системе управления валютными рисками в банках, указывает Вугар Алиев. По его мнению, в среднесрочной перспективе юань «будет не только заменять доллар в расчетах с Китаем, но и становиться более надежным средством международных расчетов для российских компаний». Однако, признает господин Алиев, «на бэк-офисы банков существенно увеличилась нагрузка в связи с валютным контролем, управлением активами и обязательствами, ужесточением валютного регулирования».

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев

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