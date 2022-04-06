Европа решила не возиться с Россией

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Евросоюз анонсировал пятый пакет санкций против России, который среди прочего существенно повлияет на логистику. Европа запретит допуск российских судов и судов под российским управлением в свои порты, сделав исключение для аграрных и энергетических грузов, а также доступ российским и белорусским автоперевозчикам. Как именно будет оформлен этот запрет, пока непонятно. В текущих формулировках он, по мнению участников рынка, может привести к остановке торговли с ЕС: альтернативным маршрутом будет сверхдорогая Турция. Но многое зависит от определения перевозчика — участники рынка ожидают перетока российско-белорусской доли в обслуживании торговли с ЕС к доминирующим и сейчас прибалтийским и польским компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Sarah Meyssonnier/File Photo, Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Sarah Meyssonnier/File Photo, Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала содержание нового (пятого) пакета санкций против России. Среди предлагаемых мер — ограничение импорта российского угля, операций с четырьмя российскими банками, экспортные и импортные ограничения на €10 млрд и €5,5 млрд соответственно.

Есть и санкции в сфере логистики. Речь идет о запрете для российских судов и судов под российским управлением доступа в порты ЕС. Как уточнила госпожа фон дер Ляйен, запрет не коснется некоторых видов грузов, таких как сельхозпродукция и продукты питания, гуманитарные и энергетические грузы. Также планируется ввести запрет в отношении автоперевозчиков из России и Белоруссии: «Этот запрет резко сузит варианты получения российской промышленностью ключевых товаров».

На момент сдачи номера в печать официальный текст санкций еще не был опубликован, а следовательно, непонятны и определения, какое судно считать российским и как будет технически организован запрет для автоперевозчиков. В Российской палате судоходства от комментариев до прояснения ситуации отказались, не могут пока оценить масштаб потерь и автоперевозчики.

Если проект пятого пакета санкций будет принят в таком виде, с запретом на въезд в ЕС российских и белорусских перевозчиков, скорее всего, правительство РФ «ответит зеркально», полагает гендиректор таможенного брокера KBT Юлия Шленская. «И тогда товаропоток между Россией и Беларусью с ЕС будет фактически остановлен,— говорит она.— Никакой торговли с Евросоюзом». Единственным возможным вариантом, полагает госпожа Шленская, останется дорога через Турцию, «но это повлечет такое удорожание товаров, что доставляться будет только то, что кому-то нужно кровь из носу».

Предположим, что запрет коснется перевозчиков, то есть компаний, зарегистрированных в России или Белоруссии и эксплуатирующих транспортные средства с номерами RU и BY, но не экспедиторов, говорит директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. «Но российские и белорусские перевозчики не играли доминирующей роли в трансграничных перевозках, на них приходилось порядка 30%, в то время как основную роль всегда, благодаря господдержке и льготам, играли компании из Литвы, Латвии и Польши»,— поясняет он.

Безусловно, запрет будет определенным ударом для рынка, признает господин Мисаилов, однако следует отметить, что крупные игроки сейчас имеют парки, зарегистрированные как в Белоруссии, так и в Литве, дабы избежать проблем с получением двух- и трехсторонних дозволов (документов, разрешающих въезд). Вероятно, результатом запрета, полагает господин Мисаилов, станет переток из одной резиденции в другую и доля польских и прибалтийских перевозчиков в трансграничной торговле, которая пока до конца не прекратилась, будет расти.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин отмечает, что перевозчики уже переориентируются с европейского рынка на внутренний, а также на рынки восточных и южных стран. По его мнению, России и Белоруссии следовало бы самим запретить выезд своих перевозчиков в ЕС, где их транспортные средства несут риск конфискации, а также запретить въезд европейских автоперевозчиков.

Наталья Скорлыгина