С логистикой трудно тягаться

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Сегмент автоперевозок, куда смещается спрос на транспортные услуги на фоне нарушения логистических цепочек, может столкнуться с дефицитом магистральных тягачей и полуприцепов, а также с устареванием парка. Поставки машин в последний год и так были ограниченными из-за нехватки компонентов, теперь же отгрузка европейской техники оказалась заморожена из-за военных действий на Украине. В России магистральную технику выпускает только КамАЗ, но в отрасли сомневаются, что он сможет удовлетворить весь спрос. Кроме того, зависимость от импортных комплектующих высока как по тягачам, так и по полуприцепам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

Российские автоперевозчики могут столкнуться со сложностями в обновлении парка полуприцепов и магистральных тягачей, следует из опроса, проведенного “Ъ” среди перевозчиков и участников рынка. Дефицит ощущается из-за невозможности европейских производителей поставить новые тягачи и полуприцепы в Россию, говорит директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.

Отечественные производители используют иностранные комплектующие, некоторые из которых также поставляются с перебоями, добавляет господин Миронов, а неопределенность с поставками запчастей, увеличением стоимости нормо-часа работы, а также полной стоимости владения после изменения курса валют могут привести к нехватке новых полуприцепов и росту срока использования грузовых автомобилей.

Отсутствие поставок европейских полуприцепов, несомненно, приведет к дефициту на рынке, соглашается заместитель гендиректора международной транспортно-логистической компании ТРАСКО Михаил Пальков.

«Пока непонятно, какую стратегию выберут для себя производители из других стран, в частности из Турции,— говорит он.— При этом мы убеждены, что отечественные производители смогут предложить потребителям всю линейку необходимой продукции. Но нужно понимать, что объемы их выпуска будут зависеть от устойчивости поставок комплектующих, в том числе иностранных». В РФ наиболее распространены тентованные полуприцепы, спрос на них высокий, уточняет господин Пальков.

Представитель ассоциации «Спецавтопром» также ожидает дефицита полуприцепов, связывая это с перебоями в поставках комплектующих: «Сейчас спрос на технику есть, а производство значительно снизилось».

Так, компоненты и сырье, с одной стороны, сильно выросли в цене — например, значительно подорожала российская сталь, с другой — прекратился или снизился в разы ввоз в РФ многих комплектующих, в том числе осевых агрегатов и комплектующих к ним (SAF и БПВ), гидравлики. Отдельные виды осевых агрегатов, например, подруливающие для тралов, в РФ не производятся, добавляет собеседник “Ъ”.

«Нас нынешняя ситуация застала на пике спроса и с огромным дефицитом техники на рынке»,— говорит гендиректор «Тонара» Денис Кривцов. Он уточнил, что у завода еще есть запас комплектующих и активно идет замещение поставщиков: «Мы неплохо локализованы по основным компонентам, в том числе полностью обеспечиваем себя по осям. Но все равно приходится работать сейчас день и ночь для перенастройки цепочек поставок, в этом плане апрель и май, когда склады будут исчерпаны, станут самыми тяжелыми».

«Тонар» в последние годы лидировал среди российских производителей полуприцепов, а в целом на рынке уступал по объемам только Schmitz, отмечает Денис Кривцов. В модельном ряду «Тонара» для магистральных автоперевозок представлены рефрижераторы, шторники и контейнеровозы, а также самосвальные полуприцепы и техника для сельского хозяйства.

«Если смотреть на рынок, то около половины полуприцепов были российскими, и падение рынка будет сейчас происходить за счет иностранных полуприцепов. Но также влияние окажут и проблемы у перевозчиков, в том числе из-за удорожания техники и лизинга, а также нехватки тягачей»,— поясняет он.

В 2020 году, по данным «Росспецмаша», продажи отечественных полуприцепов в РФ выросли на 7%, до 22,8 тыс. штук. Доля импорта сократилась на 10 процентных пунктов, до 22% от общего объема рынка. За 2021 год ассоциация давала лишь оценки в деньгах: продажи российских заводов росли на 40%, до 42,7 млрд руб. В штуках наибольший всплеск спроса наблюдался как раз на технику для магистральных перевозок — отгрузки изотермических полуприцепов увеличились в три раза.

Участники рынка полуприцепов также опасаются нехватки тягачей. Так, Денис Кривцов говорит, что производство полуприцепов «Тонара» работает на полную мощность и загружено почти до конца года, но если «прекращение поставок европейских тягачей затянется, то клиенты начнут отказываться и от заказа по полуприцепам». По словам господина Кривцова, среди российских производителей тягачей есть только новая линейка КамАЗа (модели К4 и К5, которые делались с кабиной Daimler), тогда как в модели К3 перевозчики не видят полноценной замены. В линейке белорусского МАЗа также есть тягачи 4х2, в том числе с двигателями китайской Weichai.

Представитель «Спецавтопрома» подчеркивает, что проблемы с поставками седельных тягачей как отечественного, так и импортного производства были и до 24 февраля из-за нехватки комплектующих.

Источник “Ъ” в иностранном грузовом концерне говорит, что в 2021 году спрос примерно на 30–40% превышал предложение.

В ОМГ, куда входит автозавод «Урал», пояснили “Ъ”, что для автоперевозок речь идет о магистральных тягачах с колесной формулой 4х2 по типу КамАЗ-54901 М1855. «Урал» не выпускает автомобили такого класса, производятся только тягачи 6х4. «Их доля на рынке значительно меньше, чем магистральных тягачей. Потребность в такой технике в настоящий момент у нас растет»,— отметили там. В КамАЗе “Ъ” сказали, что спрос на магистральные тягачи в РФ рос последние два года и с конца февраля ситуация сильно не изменилась. В компании отмечают, что выпускают магистральные тягачи на базе нового модельного ряда, тогда как на базе К3 они «не пользуются популярностью».

При этом собеседники “Ъ” на рынке утверждают, что КамАЗ и так часто задерживал сроки поставок: «А сейчас его производство будет загружено госзаказом, ограничено нехваткой иностранных компонентов — непонятно, в каком объеме будут в итоге выпускаться именно тягачи». В КамАЗе на вопрос о возможности нарастить выпуск магистральных тягачей говорят, что «с учетом неопределенности на рынке грузовиков, и особенно в этом сегменте, говорить об объемах преждевременно».

Ольга Никитина, Наталья Скорлыгина