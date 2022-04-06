Грузы бьются за БАМ

303 3 мин. ...

Угольщики, чьи экспортные перевозки потеряли приоритет на Восточном полигоне, предлагают убрать с БАМа и Транссиба все транзитные контейнеры, переориентировав их на Казахстан. По их расчетам, транзитные контейнеры отнимают у инфраструктуры пропускную способность, эквивалентную 60 млн тонн угля, и Россия, получая $30 с каждой транзитной тонны, упускает $600 экспортной выручки. Участники контейнерного рынка и эксперты полагают, что реализация этой идеи осложнит отношения с Китаем и нарушит важные для доставки потребительских товаров грузопотоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Как следует из протокола заседания комиссии «Энергетика» при Госсовете 29 марта (есть у “Ъ”), комиссия рекомендует правительству в числе прочих мер поддержки угольной отрасли «проработать вопросы минимизации вплоть до полного исключения транзитных перевозок грузов в контейнерах по железнодорожной инфраструктуре» БАМа и Транссиба «до отмены действия внешнего санкционного давления».

В протоколе говорится, что введенные ОАО РЖД после приостановления действия правил недискриминационного доступа (ПНД) правила очередности перевозок грузов (см. “Ъ” от 8 и 15 марта), «по мнению крупнейших угледобывающих компаний, вводят приоритет транзитных перевозок контейнерных грузов, устанавливают приоритет коксующегося угля и антрацита при поставках на экспорт, определяют перевозку энергетического угля по остаточному принципу». Представители добывающих регионов и сами угольщики отмечают, «что изменение сложившегося порядка приведет к срыву контрактов, невыполнению обязательств, остановке предприятий, сокращению рабочих мест в регионах, снижению налогов и валютной выручки».

Объем транзитных перевозок контейнеров по российским железным дорогам растет. В протоколе говорится, что в 2021 году загрузка сети составила 1,116 млн TEU, или 20 млн тонн транзитных грузов, «что по уровню использования пропускной способности железнодорожной инфраструктуры сравнимо с вывозом 60 млн тонн российских грузов на экспорт в универсальном подвижном составе». Тонна транзитного контейнера вытесняет до трех тонн российского экспортного груза, в результате чего РФ, получая $30 выручки с одной тонны транзитного груза, одновременно упускает $600 невывезенного сырьевого экспорта (на примере угля по текущим ценам), уточняется в документе.

Комиссия предлагает переориентировать контейнеры на маршрут через Казахстан, обеспечить в полном объеме вывоз угля на восток из Кузбасса, Бурятии, Хакасии и Тувы, возобновить систему планирования вывоза угля на экспорт на восток по методике Минэнерго (она утратила силу вместе с ПНД), ускорить строительство БАМа и Транссиба, а также ввести мораторий на любые изменения тарифов на перевозку угля. ОАО РЖД хотело перевести уголь во второй тарифный класс и отменить понижающие коэффициенты на перевозку энергетического угля и на дальность перевозки каменного угля на экспорт (см. “Ъ” от 23 марта и 4 апреля).

В ОАО РЖД “Ъ” уточнили, что во временном порядке уже предусмотрено снижение приоритета транзитных контейнеров. В 2021 году из портов Дальнего Востока отправлялось менее одного транзитного контейнерного поезда в сутки, а сейчас их вообще почти нет, уверяют в монополии.

Предложение о переводе транзитных контейнеров с Восточного полигона «отражает локальные интересы и не соответствует государственным задачам», считает исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок Сергей Авсейков: «Контейнеры — это самый современный вид перевозки, в них импортируется и развозится по стране почти вся потребительская корзина, критически важное высокотехнологичное оборудование и другие товары. А транзит является неотъемлемой частью сложносоставной контейнерной логистики и обеспечивает достаточность парка».

Снятие транзитных контейнеров с Восточного полигона будет странным решением, говорит источник “Ъ” в контейнерной отрасли: «Мы дискредитируем Россию — в первую очередь перед Китаем — как партнера в инициативе One Belt—One Road, которая для КНР является стратегической». Китайские партнеры стремятся поддерживать и развивать сухопутный транзит, в том числе по Транссибу, выделяют на это госсубсидии, подчеркивает он. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что транзит контейнеров по Транссибу идет в первую очередь в страны СНГ. «Основным конкурентом России на маршруте выступает Китай. Запрет будет означать резкое падение российского экспорта логистических услуг и потерю статуса надежного транзитера».

Наталья Скорлыгина