Вино сжимается

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Геополитическое напряжение, повлекшее за собой девальвацию рубля и логистические проблемы, может привести к падению импорта алкоголя в Россию на 20–40% в годовом выражении, ожидают участники рынка. Это будет сравнимо с последствиями кризиса 2014 года. Дистрибуторы уже работают над изменением логистических маршрутов и расчетов с поставщиками. Эксперты ожидают увеличения доли вин из Южной Америки, Африки и стран ближнего зарубежья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Осложнение геополитической обстановки из-за начала военной операции РФ на Украине, девальвация рубля и проблемы с логистикой могут привести к падению импорта алкоголя в Россию примерно на 40% в годовом выражении. Такую оценку приводит директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков. По его словам, это сопоставимо с последствиями кризиса 2014 года.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что кризисы 2008 и 2014 годов также приводили к «сжиманию» рынка импортного алкоголя, прежде всего вина. Падение спроса на 40% — консервативная оценка, отмечает он. По итогам января—ноября 2021 года импорт крепких алкогольных напитков в РФ вырос на 19,73%, до 8,2 млн дал. Ввоз тихих вин за год увеличился на 6,6%, до 30,08 млн дал.

Сложности с импортом алкогольных напитков в РФ начались еще до военной операции на Украине, когда в начале 2022 года из-за скопления грузов на латвийско-российской границе выросли сроки доставки и тарифы.

В конце февраля — начале марта после падения курса рубля импортеры приостанавливали продажи на несколько дней. В результате цены на импортный алкоголь у поставщиков выросли в диапазоне от 15% до 100%. Кроме того, ряд глобальных компаний, включая Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), приостановили поставки в РФ. Наконец, США в рамках санкций против РФ ввели запрет на поставки алкоголя в страну, а власти ЕС запретили поставки спиртного дороже €300 за единицу товара.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что импорт закономерно снизился из-за отказа ряда производителей из Франции и Италии поставлять продукцию, сложностей с логистикой и платежами. Но в компании рассчитывают сохранить 75–80% импорта. По словам господина Липилина, пока 75% иностранных поставщиков Fort согласны продолжать работать с Россией. Также компания ищет новых производителей из Чили, Аргентины, ЮАР, Армении.

Дмитрий Исаченков говорит, что на пограничных переходах грузовики до сих пор стоят в очереди по несколько суток, а контейнер на любом этапе может быть снят с судна из-за российского адресата.

По его словам, Ladoga рассматривает новые маршруты импорта через «дружественный пояс» стран, а также изучает вопрос расчетов через прямую конвертацию в валюту поставщиков, где есть такая возможность.

Поддержать импортеров также должны поправки в законодательство, одобренные Советом федерации 23 марта. Предполагается, что эксперимент внутри России по маркировке импортного алкоголя акцизными марками, действующий сейчас в Калининградской области, будет расширен, а срок нанесения марок и ввоза маркированной продукции должен вырасти с 9 до 18 месяцев. По словам господина Исаченкова, импортерам также помогло бы решение вопроса с параллельным импортом и упразднение таможенного оформления образцов для сертификации.

Оценить объем имеющихся в сетях и у дистрибуторов запасов импортного алкоголя на данный момент сложно. На конец февраля, по оценкам WineRetail, на российском рынке могло оставаться около 15% годового оборота импортного вина, но ситуация со стоками неоднородна. К тому же алкоголь входит в перечень товаров, пользующихся повышенным спросом в этот кризис. По данным NielsenIQ, с 21 февраля по 13 марта продажи алкогольных напитков в деньгах в магазинах увеличились на 22% год к году. По словам господина Ставцева, после стабилизации валютных курсов стоит ждать восстановления рынка. Возможно вымывание или замещение каких-то позиций, увеличение доли вин из Южной Америки, Северной Африки, а также стран ближнего зарубежья, таких как Азербайджан, Казахстан, Армения, Грузия, добавляет он.

Анатолий Костырев