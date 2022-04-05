Киев упразднил ООН

6K 6 мин. ...

Происшедшее в украинском городке Буча остается в центре внимания на всех основных международных площадках по обе стороны Атлантики. Во вторник впервые с начала российской «специальной военной операции» участие в заседании Совбеза ООН принял президент Украины Владимир Зеленский. Обвинив Россию в военных преступлениях, он вновь призвал к усилению давления на Москву. Партнеры Киева, впрочем, к этому и так готовы: новости о санкциях в отношении РФ сыпались во вторник одна за другой. Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя воспользовался участием Владимира Зеленского в заседании Совбеза и впервые обратился к нему напрямую — с призывом «принять правильные решения», то есть подписать мирный договор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая по видеосвязи перед членами Совбеза ООН, президент Украины Владимир Зеленский призвал их к кардинальной реформе всемирной организации

Фото: John Minchillo / AP Выступая по видеосвязи перед членами Совбеза ООН, президент Украины Владимир Зеленский призвал их к кардинальной реформе всемирной организации

Фото: John Minchillo / AP

«Западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча»

«Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН? Если нет, нужно действовать безотлагательно. Нужно провести реформу, чтобы право на вето не было правом на смерть» — с такими словами обратился во вторник к членам Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сейчас главное — преобразовать систему ООН. «Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право,— сказал господин Зеленский.— Но, если вы не знаете, как принять решение, у вас есть два пути — либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы установился мир. Второй вариант — самоустранитесь».

Выступление Владимира Зеленского перед Советом Безопасности ООН было первым с начала российской «специальной военной операции» на Украине. Оно последовало через несколько дней после того, как мир облетели новости из украинского города Буча в Киевской области. Ранее западные и украинские СМИ опубликовали кадры, на которых запечатлены многочисленные тела мирных жителей, лежащие вдоль дорог и во дворах. В их смерти украинские власти обвинили российские вооруженные силы, незадолго до этого покинувшие Бучу.

Россия с обвинениями категорически не согласилась, обвинив Киев в провокации. Глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам: «Как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс». Министр считает, что «провокация» была нужна для того, «чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия».

Напомним, что по итогам встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле 29 марта обе стороны говорили о подвижках в переговорах, в частности, Украина согласилась подтвердить свой внеблоковый и безъядерный статус при условии гарантий со стороны внешних игроков. Однако позиции по поводу будущего Крыма и Донбасса у Москвы и Киева по-прежнему расходятся. Во вторник в ходе телемарафона с гражданами страны президент Зеленский еще раз заявил, что Донбасс и Крым — это украинская территория и по вопросу возвращения полуострова может быть лишь отсрочка. Владимир Зеленский также настаивает на возвращении России на позиции по состоянию на 23 февраля, то есть до начала спецоперации. И подчеркивает, что о «денацификации» и о «демилитаризации» украинская делегация вести переговоры с Россией не будет. Москву все это не устраивает, как и желание Киева провести референдум по условиям будущего договора с Россией. «Существует очень большая вероятность того, что, когда эта ратификация и референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим»,— отметил Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред России при ООН Василий Небензя брал слово дважды, чтобы вновь и вновь опровергать «бездоказательные и огульные обвинения» в адрес российских военных

Фото: Andrew Kelly / Reuters Постпред России при ООН Василий Небензя брал слово дважды, чтобы вновь и вновь опровергать «бездоказательные и огульные обвинения» в адрес российских военных

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постпред РФ при ООН Василий Небензя воспользовался виртуальным присутствием на заседании Совбеза Владимира Зеленского, чтобы лично донести до него позицию Москвы. «Не дайте Западу реализовать свои планы, Владимир Александрович. Примите правильные решения, необходимые для вашей страны, потому что Запад готов сражаться на Украине до последнего украинца. Примите это решение сейчас. Ведь реальную ситуацию на фронте вы прекрасно знаете. Потом может быть поздно»,— сказал дипломат. Он также вновь назвал «бездоказательными и огульными» обвинения в адрес военных РФ. «Подлость думать, что российские военнослужащие виновны в том, в чем их обвиняют»,— сказал он. Господин Небензя брал слово дважды, чтобы вновь и вновь отвергать обвинения в адрес России в военных преступлениях, указывая на моменты, которые в Москве считают нестыковками. Российская версия сводится к тому, что за время нахождения Бучи под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Отмечается, что российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта и на видео, снятом на следующий день, мэр города Анатолий Федорук был в приподнятом настроении и «не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном». Господин Небензя подчеркнул, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

Отметим, что прибывшие в Бучу иностранные журналисты начали публиковать фото и видео из города 2 апреля. По оценке AFP и Reuters, некоторые тела, возможно, пролежали на дороге несколько дней или даже недель. А в понедельник американская газета The New York Times опубликовала снимки со спутников. «Обзор видео и спутниковых снимков показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город»,— отмечает издание. В то же время в материале подчеркивается, что причины смерти этих людей неясны. Украинские и западные СМИ заполнены свидетельствами местных жителей, которые говорят об имевшем место насилии в городе со стороны российских военных.

На этом фоне, что бы ни говорил российский представитель, мало кто в Совбезе ООН был готов прислушаться к его аргументам. Представители западных стран и Украины призывали коллег не верить «российской пропаганде». А постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд повторила оглашенное ею накануне предложение об исключении России из Совета ООН по правам человека (СПЧ): «Россия использует членство в СПЧ для пропаганды. Мы услышим эту пропаганду и сегодня». Реплика Василия Небензи о том, что США вышли из СПЧ еще в 2018 году и возмущались из-за того, что СПЧ критикует действия американских военных в Афганистане и Ираке, осталась без ответа.

Не последний пакет

Произошедшее в Буче также продолжают обсуждать — и осуждать — сразу на нескольких площадках в Европе. Во вторник тема текущих и будущих санкций в отношении РФ оказалась в центре внимания европейских министров, представляющих финансовые и экономические ведомства. Они собрались на встречу в Люксембурге. «Мы открыты для ужесточения санкций, по этому вопросу будут вестись активные консультации. Это последовательный процесс — регулярно изучать, какие санкции могут быть добавлены, где есть возможности их обхода»,— объяснил глава германского Минфина Кристиан Линднер.

Практически одновременно с этим в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявили о принятии очередного пакета санкций в отношении РФ. В частности, он включает в себя запрет на импорт угля из России на сумму €4 млрд в год, а также «дальнейшие запреты на экспорт (в Россию.— “Ъ”) на сумму €10 млрд в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование». Российские суда не смогут заходить в европейские порты. Операции с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ, станут полностью недоступны для европейцев. Будет введен «запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки — как европейской, так и национальной — для российских государственных органов». Черный список физических и юридических лиц будет расширен.

Кроме того, отдельные страны—члены ЕС продолжают объявлять о мерах, принятых на национальном уровне. Так, решение выслать «около 25 российских дипломатов» приняла Испания, 30 дипломатов высылает Рим «в связи с действиями, угрожающими национальной безопасности Италии», 33 — Словения (по данным агентства AFP), 15 — Дания, 14 — Эстония, 13 — Латвия, по 10 — Португалия и Румыния, троих — Швеция. За месяц с небольшим в общей сложности было объявлено о высылке более 300 российских дипломатов.

При этом на Западе дают понять, что намерены держать наготове дальнейшие меры против РФ. «Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или конкретные платежные каналы, такие как депозитный счет»,— отметила во вторник Урсула фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии также объявила, что посетит на этой неделе Киев, где встретится с Владимиром Зеленским. Вместе с ней в украинскую столицу отправится и господин Боррель.

6 апреля, как ожидается, о новых санкциях объявят США. По данным агентства Reuters, речь пойдет о запрете на все инвестиции в РФ. Кроме того, США намерены ужесточить санкции против российских финансовых институтов. Также, по словам информированного собеседника агентства, новые санкции затронут ряд российских правительственных чиновников и членов их семей, а также некоторые госпредприятия РФ. По данным источника, вводя новые санкции, Вашингтон координирует шаги со странами ЕС и G7.

Представители «группы семи», кстати, на днях тоже обсудят реакцию на действия Москвы: они соберутся в четверг в Брюсселе. По данным Reuters, глава МИД Великобритании Лиз Трасс призовет партнеров по G7 присоединиться к ограничительной мере, запрещающей заход российских кораблей в порты, согласовать сроки отказа от импорта российского газа и нефти, а также расширить санкции против ключевых секторов экономики РФ.

Параллельно с этим дискуссии пройдут и в НАТО: в штаб-квартире альянса 6–7 апреля соберутся министры иностранных дел. «Я ожидаю, что они будут обсуждать усиление мер в отношении России»,— рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. После чего оговорился: ожиданий того, что «кто-то поддержит направление сил альянса на Украину», у него нет.

Марианна Беленькая, Галина Дудина, Павел Тарасенко