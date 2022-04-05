41-й день российской «специальной военной операции» на Украине

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На фоне активного обсуждения на разных площадках произошедшего в Буче сообщения собственно о боевых действиях отошли на второй план. Так, на утреннем брифинге во вторник Минобороны РФ сообщило лишь об авиационных и ракетных ударах по украинским военным объектам, но не о наземных боях. «В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины,— заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.— Среди них восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники».

В украинском Генштабе тоже говорили о передвижении российских войск, но не о столкновениях с ними. «Враг осуществляет перегруппировку войск и сосредоточивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства,— сообщили в ведомстве.— Цель — установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах (то есть в Запорожской и Херсонской областях.— “Ъ”)». В Киеве также отметили, что российские силы «пытаются возобновить наступательные действия» в направлении Славянска (Донецкая область), который был центром пророссийского сопротивления весной 2014 года.

Россия и Украина обменялись и информационными ударами. «По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 км северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ»,— заверили в Минобороны России. В свою очередь, Служба безопасности Украины обвинила российских военных в «подготовке провокации» схожего рода в Мариуполе, который уже практически полностью взят под контроль вооруженными силами России.

Тем не менее в таких условиях сторонам все же удалось провести крупнейший с начала боевых действий обмен пленными — 86 на 86 человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Мы очень надеемся, что будут сформированы очередные обменные списки. Министерство обороны делает огромнейшую работу для того, чтобы это состоялось»,— добавила она.

Кирилл Кривошеев