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Коммерсантъ FM
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Новые рынки придется поуглить

Европа отказывается от импорта из России

Евросоюз намерен запретить ввоз из России угля на €4 млрд. Это означает полное эмбарго, так как в 2021 году стоимость всех поставок составляла €3,3 млрд. Российские компании будут пытаться перенаправить потоки в Азию, но возможности этого направления ограничены. Китай, например, сам добывает много угля. Единственным активно растущим рынком остается Индия.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пятый пакет санкций ЕС в отношении России будет содержать запрет на импорт угля, заявила 5 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен: «Мы введем запрет на ввоз угля из России на сумму €4 млрд». Механизм не раскрывается, поэтому пока нельзя сказать, будет ли запрет полным или частичным.

В ЕС на российский уголь приходится 54% импорта. В 2021 году РФ увеличила его поставки в Европу на 10,3%, до 50,4 млн тонн. При этом весь российский экспорт составил 227 млн тонн, из которых в АТР ушло 129 млн тонн. По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году больше всего российского угля импортировал Кипр (21,2 млн тонн), Польша (7 млн тонн) и Германия (3,7 млн тонн). Исходя из данных ФТС за 2021 год, экспорт угля (ТНВЭД 2701) в страны ЕС составил $3,6 млрд, или €3,3 млрд по текущему курсу.

Таким образом, €4 млрд могут означать полный запрет на поставки российского угля в Европу.

Также на поставки угля может повлиять анонсированный в рамках нового пакета санкций запрет эксплуатируемым Россией судам заходить в порты ЕС. Здесь, впрочем, масштаб проблем также неясен, поскольку, по словам главы ЕК, для «энергоресурсов» будут сделаны исключения. Большинство поставок угля в Европу Россия вела как раз морем. По железной дороге Россия везла уголь в Польшу, но эта страна отказалась от российского угля на прошлой неделе (см. “Ъ” от 29 марта).

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В такой ситуации очевидным решением для угольщиков выглядит перенаправление поставок в Азию. Однако это может оказаться непростой задачей. По оценкам «Атона», объемы угля, которые идут в так называемые недружественные страны, занимают 40% всего импорта Китая. Соответственно легко поглотить такие объемы Китай не сможет.

Самым перспективным среди азиатских рынков выглядит индийский, и компании уже обратили на него активное внимание. Так, по данным ЦДУ ТЭК, по итогам 2021 года Россия уже экспортировала в Индию 5 млн тонн угля, что в шесть раз больше показателя 2020 года. А за январь—февраль российские угольные компании поставили в страну 1,2 млн тонн угля, что в 11 раз больше, чем за тот же период 2021 года.

В прошлом году страны подписали меморандум о поставках из России 40 млн тонн металлургических углей. В марте индийский телеканал NDTV сообщал, что импорт российского угля может стать самым высоким за два года, достигнув 1 млн тонн. Индия, как сообщает телеканал, изучает способы создания механизма расчетов с Россией в рупиях, чтобы избежать негативного эффекта западных санкций, наложенных на Москву.

В Европе российский уголь могут заменить поставки из Австралии, США и Колумбии.

Акции американских угледобывающих компаний уже взлетели на фоне планов ЕС, пишет Bloomberg. Однако, по мнению главы фирмы, специализирующейся в маркетинге и логистике в сфере угледобычи, Xcoal Energy & Resources LLC Эрни Трешера, чьи слова приводит информагентство, американцы вряд ли смогут заменить Россию. За последние 12 лет количество шахт в США сократилось, а в оставшихся уголь продан по долгосрочным контрактам. При этом стоимость угля в США 5 апреля, после объявления о будущих санкциях ЕС, по данным Bloomberg, впервые с 2008 года превысила $100 за тонну.

Сергей Гришунин из НРА согласен, что перенаправление всего объема угля, сейчас поставляемого из России в ЕС, будет крайне трудной задачей для обеих сторон. Европе потребуется минимум полтора года, чтобы отказаться от импорта из России, полагает эксперт, причем изменения приведут к дополнительному росту цен, который негативно скажется на европейской промышленности. Однако, уточнил господин Гришунин, российский уголь может попасть в Европу через третьи страны, не входящие в ЕС. В таком случае трейдеры могут закупать уголь на себя, а затем перенаправлять поставки.

Евгений Зайнуллин

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