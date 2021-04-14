Путин наградил тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных орденами Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества трех пожарных, которые участвовали в тушении возгорания на «Невской мануфактуре» 12 апреля. Один из них награжден посмертно.

Награждены «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях», лейтенант внутренней службы Антон Соколов, прапорщик внутренней службы Борис Старковский, а также посмертно — прапорщик внутренней службы Илья Белецкий и лейтенант внутренней службы Константин Старцев, говорится на сайте Кремля.

Как сообщило «РИА Новости» МЧС России, Антон Старцев погиб при тушении пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области.

Пожар на «Невской мануфактуре» стал крупнейшим для Санкт-Петербурга за последние годы. Как сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС, он мог начаться из-за поджога. Следственный комитет России возбудил после пожара два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. В рамках второго были задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель.

«Невская мануфактура» — объект культурного наследия, главная постройка фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». В 1990-е годы предприятие приватизировали и оно стало работать как ОАО «Невская мануфактура». Производство текстильных товаров фабрика прекратила в январе 2007 года, и на протяжении последних 14 лет компания занимается сдачей в аренду складских, производственных и офисных помещений.

О задержаниях после пожара — в материале “Ъ” «Пожар в "Невской мануфактуре" возложили на двоих».