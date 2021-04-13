Гендиректора «Невской мануфактуры» и его заместителя задержали по делу о пожаре

Следственный комитет России (СКР) возбудил еще одно уголовное дело после пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Возгорание началось накануне днем, 12 апреля, и до сих пор не потушено. При тушении один из пожарных погиб, еще двое получили серьезные ожоги. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

СКР также возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека). В рамках дела задержаны генеральный директор «Невской мануфактуры» и его заместитель. Их имена не приводятся, СКР лишь уточняет, что первый задержанный — 1973 года рождения, второй — 1984-го. По данным СПАРК, пост гендиректора занимает Максим Макеев.

В пресс-релизе СКР говорится, что подозреваемые достоверно знали о выявленных в здании мануфактуры нарушениях. По итогам проверок МЧС в 2020–2021 годах было выявлено, что «эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и не может быть осуществлена». Эти нарушения и повлекли возгорание, считает следствия. Меру пресечения задержанным пока не избрали.

На «Невской мануфактуре» все еще продолжается горение на площади 500 кв. м, рассказали в МЧС. К тушению привлечены 37 человек и девять единиц техники. «Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 кв. м»,— заявили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Подробнее о пожаре читайте в материале “Ъ” «"Невскую мануфактуру" накрыло огнем».