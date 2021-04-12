«Невскую мануфактуру» накрыло огнем

Пожарные в Санкт-Петербурге на протяжении восьми часов продолжают тушить один из самых крупных пожаров в городе за последние несколько лет. Около полудня в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул объект культурного наследия — главная постройка фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон», известная как «Невская мануфактура». Огонь уже перекинулся на соседнее здание, а к тушению приступили военные вертолеты. Во время возгорания один из пожарных погиб, а еще двое получили серьезные ожоги. Возбужденное уголовное дело о смерти по неосторожности взяли на контроль в Москве.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 12:35. Уже через час возгоранию присвоили пятый, самый высокий ранг сложности. На тот момент в здании было охвачено огнем всего два этажа, четвертый и пятый, что составляло около 1500 кв. м. За несколько часов пожар распространился не только на всю «Невскую мануфактуру», превысив площадь 10 тыс. кв. м. Площадь самого здания составляет более 100 тыс. кв. м.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара: на место выезжал прокурор Невского района. В ходе надзорных мероприятий будут выясняться причины пожара, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. Свою проверку начали и в ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) по Санкт-Петербургу. Она продлилась недолго — правоохранители вскоре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ходе тушения пожара погиб один из пожарных — командир отделения 64-й части Илья Белецкий.

Официально он числится пропавшим. Еще двое его коллег получили серьезные ожоги — 40–60% тела. Один из них сейчас находится в НИИ Скорой помощи Джанелидзе, другой — во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

К вечеру к тушению пожара привлекли два вертолета Ми-8 Западного военного округа, которые уже успели совершить 11 сбросов воды. До этого огонь тушили два вертолета Ка-32 МЧС России, которые произвели 17 сбросов воды. Суммарно на тушение пожара затрачено более 130 тонн воды. Со временем пожар перекинулся и на соседнее с фабрикой здание — дом 8 по улице Тельмана. В нем располагается хостел и общежитие для иностранных граждан, всех его жильцов успели эвакуировать.

Фабрика по производству сукна и одеял была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Позднее вместе с сыновьями он учредил «Товарищество шерстяных изделий "Торнтон"». Оно стало одним из крупнейших текстильных предприятий России и занималось прядильным, ткацким, отбельным, красильным, отделочным и суконным производством. В 1918 году фабрика была национализирована, а через четыре года получила название «Красный ткач», которое позднее, в 1938 году, сменила на «Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана». В 1990-е годы предприятие приватизировали, и оно стало работать как ОАО «Невская мануфактура». Производство текстильных товаров фабрика прекратила в январе 2007 года, и на протяжении последних 14 лет компания занимается сдачей в аренду складских, производственных и офисных помещений.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга внес главный производственный корпус с водонапорной башней предприятия в реестр как объект культурного наследия регионального значения в 2015 году. Ранее комплекс построек фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон» потерял этот статус по формальным причинам, но потом смог вновь его получить. В последние годы фабрика готовилась к перепрофилированию под новое направление.

Так, еще в 2016 году Градостроительному совету презентовали концепцию застройки территории фабрик на Октябрьской набережной. Проект с 2013 года готовила «Студия 44» Никиты Явейна. Концепция предполагала строительство жилья площадью 330 тыс. кв. м примерно на 11 тыс. жильцов и социальной инфраструктуры. Доминантами территории могли стать три башни высотой до 65 м. Посередине комплекса мог появиться яблоневый сад.

«Это был достаточно хороший архитектурный проект, в котором историческое фабричное здание было вписано в новые жилые кварталы. Проект студии был поддержан Градостроительным советом: ожидалось, что он будет украшением набережной. Я думаю, что он состоится, но теперь с большой задержкой. Объект культурного наследия, конечно, должен быть восстановлен, но подлинное здание жалко»,— сказал руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов “Ъ-FM”.

В КГИОП сообщили, что собственник должен будет восстановить историческое здание.

Там уже подготовили заявление о преступлении в УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга.

МЧС приходило на «Невскую мануфактуру» с внеплановой проверкой меньше месяца назад. Она проходила с 15 февраля по 16 марта 2021 года и выявила девять нарушений. Среди них отсутствие в помещениях системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, дымоудаления. Ревизоры также нашли две неисправные установки пожаротушения и не нашли системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Исправить это должны были до октября 2021 года.

Предыдущая аналогичная проверка в «Невской мануфактуре» проходила чуть больше года назад. Тогда она выявила восемь нарушений. По итогам последней проверки в отношении АО был составлен протокол по ч. 12 ст. 19.5 КоАП (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего пожарный надзор). Материалы были переданы в суд.

По последним доступным открытым данным на 2016 год, собственником АО «Невская мануфактура» был предприниматель Алексей Устаев. Помимо этого предприятия он является совладельцем коммерческого акционерного банка «Викинг» и владельцем УК «Сититель», управляющей гостиницами «Санкт-Петербург» и «Октябрьская». Также, согласно данным СПАРК, он владеет — полностью или частично — и самими отелями. Площади в «Невской мануфактуре» сдавались в аренду.

Марина Царева, Санкт-Петербург