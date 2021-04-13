СМИ: предварительной версией пожара на «Невской мануфактуре» считают поджог

Правоохранительные органы считают поджог основной версией пожара в здании «Невской мануфактуры» в Петербурге. Другие версии, в том числе возгорание от короткого замыкания, пока не исключены.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил ТАСС. Позднее аналогичную информацию опубликовали «РИА Новости», сославшись на неназванного представителя экстренных служб. По предварительной версии, очаг возгорания находился в помещениях, где располагалось производство надувных лодок.

Пожар на «Невской мануфактуре» стал крупнейшим для Петербурга за последние годы. При нем погибли два человека, еще несколько пострадали. По факту возгорания возбуждено уголовное дело, генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель задержаны по подозрению в оказании услуг, не отвечающих безопасности.