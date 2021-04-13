Пожар в «Невской мануфактуре» возложили на двоих

В Санкт-Петербурге задержанными по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека на АО «Невская мануфактура», оказались генеральный директор компании Максим Макеев и его заместитель. Вчера при тушении крупнейшего за последние несколько лет пожара в Невском районе Санкт-Петербурга погиб командир отделения 64-й части Илья Белецкий, еще двое его коллег получили серьезные ожоги. До этого МЧС неоднократно приходило с проверками на «Невскую мануфактуру» и составляло акты об отсутствии системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и дымоудаления. Нарушений с 2020 года стало только больше, устранить новые должны были к осени этого года.

Как сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу, правоохранители возбудили второе уголовное дело из-за пожара на объекте культурного наследия — постройках фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон», известной как «Невская мануфактура». Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара АО «Невская мануфактура».

Здание на Октябрьской набережной вчера вспыхнуло около полудня. Пожару почти сразу присвоили пятый, самый высокий ранг сложности. В ходе его тушения погиб один из пожарных — командир отделения 64-й части Илья Белецкий, его тело в здании нашли вчера около девяти часов вечера. Еще двое его коллег получили существенные ожоги — 40–60% тела. Один из них находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, другой — во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России. По данным Минздрава России, в результате пожара пострадало пять человек: из них один человек погиб, три человека госпитализированы, а еще одному помощь оказана амбулаторно.

Вчера правоохранители после недолгой проверки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его сразу же взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин, а уже сегодня материалы передали для дальнейшего расследования в ГСУ СКР.

По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, уже появились первые подозреваемыми. Задержанными оказались генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. По данным СПАРК, руководителем компании является Максим Макеев. Он занимает свою должность всего два месяца. В правоохранительных органах сообщают, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении им обвинения.

По данным следствия, подозреваемые, имея в собственности и оперативном управлении комплекс нежилых помещений достоверно знали, что эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и, соответственно, не может осуществляться.

Такие выводы в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу делают, опираясь на акты проверок, проведенных в 2020 и 2021 годах главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как сообщал вчера “Ъ”, МЧС приходило на «Невскую мануфактуру» с внеплановой проверкой меньше месяца назад. Она проходила с 15 февраля по 16 марта 2021 года и выявила девять нарушений. Среди них отсутствие в помещениях системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, дымоудаления. Ревизоры также нашли две неисправные установки пожаротушения и не нашли системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Исправить это должны были до октября 2021 года. Предыдущая аналогичная проверка в «Невской мануфактуре» проходила чуть больше года назад. Со временем количество нарушений в «Невской мануфактуре» только увеличивалось: в 2020 году проверка выявила восемь нарушений. По итогам последней в отношении АО был составлен протокол по ч. 12 ст. 19.5 КоАП (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего пожарный надзор). Материалы были переданы в суд.

Сейчас пожарные разбирают обгоревшие конструкции. На месте также работают криминалисты Главного управления криминалистики. Пока к основной версии о причине пожара они не пришли.

Марина Царева, Санкт-Петербург