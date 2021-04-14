Врио главы МИД Чехии прилетит в Москву для переговоров о поставке «Спутника V»

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, посетит Россию для переговоров о поставках вакцины против коронавируса «Спутник V». Чехия жаловалась, что Евросоюз не может обеспечить страну вакцинами, что «косвенно вынуждает» ее начать переговоры по «Спутнику V». С марта российская вакцина проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Ян Гамачек сообщил, что Чехия «ищет вакцины по всему миру» и готова, в частности, купить препарат англо-шведской AstraZeneca у Дании. «В понедельник (19 апреля.— “Ъ”) вылетаю в Москву, где хочу обсудить возможную организацию поставок "Спутник V" после его одобрения EMA»,— написал министр в Twitter.

Еврокомиссия в апреле говорила, что пока не планирует начинать переговоры с Россией по поставкам «Спутника V». Председатель Европейского совета Шарль Мишель позднее сказал, что среди стран ЕС есть разногласия по вопросу закупки «Спутника V». Вакцину уже одобрили для использования в Венгрии и Словакии. Переговоры о ее покупке ведут Австрия и Германия.

Об интересе к российской вакцине читайте в публикации “Ъ” «Ловит "Спутник" ФРГ».