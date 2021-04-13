Президенты России и Финляндии обсудили Украину и Навального

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё провели телефонный разговор. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию на Украине, приговор оппозиционеру Алексею Навальному и последний разговор российского президента с президентом США Джо Байденом.

«По просьбе Саули Ниинистё Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения»,— говорится в сообщении Кремля.

Президент Финляндии в разговоре заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта. «Президенты обсудили напряженную ситуацию в Крыму, а также на российско-украинской границе. Президент Ниинистё выразил глубокую озабоченность в связи с ухудшением ситуации и необходимостью переброски войск»,— говорится в сообщении администрации финского президента.

Также темами беседы стали проведение в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и сотрудничество в Арктике.

Последний раз президенты России и Финляндии созванивались в конце января 2021 года. Тогда одной из основных тем беседы также стало задержание Алексея Навального.

Об отношениях двух стран — в материале “Ъ” «России все по финну».