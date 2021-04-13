Байден предложил Путину встретиться

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщил Белый дом. Главы государств обсудили стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, кибератаки на американские ведомства, вмешательство в выборы в США, а также ситуацию на Украине. Для более подробного обсуждения всех вопросов глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться в ближайшие месяцы. Как сообщил Кремль, разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

«Президент Байден также ясно дал понять, что США будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибернетические вторжения и вмешательство в выборы. Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность»,— говорится в сообщении Белого дома.

Саммит Джо Байден предложил провести на территории третьей страны. «Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией»,— уточняется в сообщении.

Кремль подтвердил предложение господина Байдена о встрече, но не уточнил позицию господина Путина. «Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по <...> острым проблемам <...> в этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне»,— говорится в сообщении Кремля.

Это первый разговор президентов после того, как господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента РФ «убийцей». В ответ Владимир Путин предложил Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире. Глава Белого дома отказался. Тогда российский президент заявил, что готов провести разговор с президентом США в любое удобное для него время.

Сегодняшний разговор двух президентов состоялся на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины. США и Россия обвинили друг друга в наращивании сил в регионе. Госдеп США заявил, что американский президент заставит Россию заплатить в случае «агрессивных и безответственных» действий.

О позициях сторон — в материале “Ъ” «Вокруг России сжимается турне врагов».