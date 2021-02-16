России все по финну

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто посетил Россию с визитом особой значимости. Он стал первым министром страны—члена Евросоюза, пообщавшимся вживую с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после неудачной поездки в Москву руководителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Финский дипломат явно сделал выводы из фиаско своего коллеги: он припомнил российским властям все — от отравления и заточения Алексея Навального до «аннексии Крыма» и притеснения прав секс-меньшинств в Чечне. За тем, как на эти выпады реагировал Сергей Лавров, наблюдала в Санкт-Петербурге корреспондент “Ъ” Елена Черненко.

Напутствие для финского министра

Накануне приезда Пекки Хаависто в Санкт-Петербург финское издание Ilta-Sanomat опросило с десяток местных специалистов по России, как министру вести себя с Сергеем Лавровым. Поводом для составления методички стал провальный в имиджевом плане визит в Москву верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля (см. “Ъ” от 6 февраля). Финское издание охарактеризовало ту поездку как «настоящее унижение» и решило помочь своему министру избежать подобного фиаско.

Опрошенные журналистами эксперты прогнозировали, что Пекке Хаависто «вряд ли удастся донести какую-нибудь идею мягко, потому что в России ценятся самоуверенные мачо-лидеры» и «невозможно произвести впечатление, используя язык дипломатии». Ему советовали «ставить под сомнения заявления российской стороны, а не просто молча наблюдать за вербальной акробатикой Лаврова» и быть готовым к тому, что «Россия постарается сделать удар первой и вынудить противника реагировать».

Но то ли Сергей Лавров не видел в финском коллеге противника, то ли счел, что с Жозепом Боррелем и правда получился перебор, но его вступительная речь перед началом переговоров была подчеркнуто дружелюбной.

Никаких «мы знаем, с какими напутствиями вы приехали» и «постараемся вас не разочаровать», как на встрече с главой европейской дипломатии. И никаких провокационных подарков в виде коллекции записей насильственных разгонов массовых демонстраций в США и странах ЕС. Сергей Лавров поприветствовал гостя, напомнил о тесных контактах между Москвой и Хельсинки, которые не обрывались и в пандемию, и сказал, что будет рад обсудить двусторонние и прочие вопросы.

Пекка Хаависто вроде тоже начал с обычных для таких встреч формальных приветственных слов, но потом сам же и нанес первый удар. Он напомнил, что Финляндия входит в Евросоюз, и заявил, что там очень озабочены отравлением Алексея Навального с использованием химического оружия, решением поместить оппозиционера в тюрьму и действиями российских властей по пресечению демонстраций в его поддержку. Сергей Лавров ничего на это не ответил: в ходе первых протокольных минут встречи дебаты не предусмотрены. Но для итоговой пресс-конференции это не предвещало ничего хорошего.

Упражнения в вербальной акробатике

Впрочем, выйдя к прессе по итогам переговоров, Сергей Лавров по-прежнему был настроен миролюбиво. Он сказал, что финской делегации были даны подробные разъяснения относительно ситуации вокруг Алексея Навального и высылки дипломатов из Германии, Швеции и Польши, которые, по мнению МИД РФ, участвовали в несогласованных акциях протеста. Основное же внимание господин Лавров во вступительной речи уделил двусторонним отношениям с Финляндией, на развитии которых негативно сказываются последствия пандемии коронавируса. Так, обычно российско-финскую границу в год пересекают около 9 млн человек. В 2020 году же количество взаимных пересечений границы составило чуть менее 2 млн. Пострадал и двусторонний товарооборот: за первые одиннадцать месяцев 2020 года он сократился на 28,5%, составив $8,9 млрд. Российская сторона надеется на восстановление этих показателей.

Единственная критика во вступительной речи Сергея Лаврова была адресована не Финляндии, а НАТО, которое, по его словам, отказалось в полной мере реализовывать инициативу финского президента Саули Ниинистё в сфере обеспечения безопасности полетов в Балтийском регионе.

Финляндию же российский министр, наоборот, похвалил за последовательный отказ от присоединения к каким-либо военным союзам, то есть как раз к НАТО.

Затем слово взял Пекка Хаависто. Он рассказал, что хорошо подготовился к поездке: проконсультировался не только с Жозепом Боррелем, но и с главой МИД Швеции Анн Линде, также недавно побывавшей в России, а еще с министрами иностранных дел Германии и Франции. Они ему, судя по всему, посоветовали ни в чем не уступать Сергею Лаврову, а по возможности «накладывать с верхом». Финский министр осудил «аннексию Крыма» и поддержку Россией «сепаратистов на юго-востоке Украины», раскритиковал российские власти за преследование свидетелей Иеговы (в 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», деятельность центра и его филиалов запрещена). Руководство Чечни подверглось критике за «притеснения представителей сексуальных меньшинств». Кроме того, господин Хаависто вновь заявил о негативной оценке Финляндией и Евросоюзом ситуации вокруг Алексея Навального. При этом он вступился за трех высланных из России европейских дипломатов: «Дипломаты должны передавать информацию и отчеты своим правительствам о протестных акциях и судебных процессах. Они просто обязаны это делать. Уверен, что дипломаты (высланные из России.— “Ъ”) работали в соответствии с Венской конвенцией».

Говоря о НАТО, Пекка Хаависто подтвердил, что Финляндия придерживается курса на неприсоединение к военным союзам.

Однако из его комментария можно было сделать вывод, что это может измениться в любой момент. И действительно, в программе действующего финского правительства сказано, что страна сохраняет за собой возможность обратиться к НАТО с просьбой о членстве и намерена развивать практическое сотрудничество с альянсом, с тем чтобы, в случае если такая заявка будет подана, не возникло проблем с совместимостью вооруженных сил.

Впрочем, в этой же программе говорится о важности «хороших добрососедских отношений с Россией». Об этом Пекка Хаависто тоже напомнил в Санкт-Петербурге, отметив, что у двух стран большой потенциал сотрудничества в Арктике и регионе Баренцева моря, в экономической, энергетической и экологической сферах. Вместе с тем он постоянно напоминал, что Финляндия — это часть Евросоюза и что Хельсинки будет придерживаться в отношениях с Москвой той линии, которую согласуют 27 его членов, в том числе в плане санкций.

Отношения на разрыв

Сергей Лавров же, наоборот, говорил о важности двусторонних отношений со странами—членами Евросоюза, утверждая, что разлад между Москвой и Брюсселем на них большого влияния не оказывает, за исключением санкций, которые Евросоюз и вводит. “Ъ” попросил главу МИД РФ разъяснить его недавнее нашумевшее заявление о готовности России к полному разрыву с ЕС. Он ответил, что в последние годы эти отношения «последовательно разрывает сам Евросоюз». «Поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот и Евросоюз показал свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута накануне этого переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи министры иностранных дел Германии, Франции и Польши,— заявил глава МИД РФ.— Оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять эту договоренность. Я считаю, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза».

Сергей Лавров напомнил о многочисленных каналах коммуникации, форматах общения и совместных проектах, которые связывали Москву и Брюссель до 2014 года, и обвинил Евросоюз в том, что этот «каркас» был разрушен Евросоюзом в одностороннем порядке.

Министр посетовал, что нынешнее взаимодействие между Россией и ЕС носит «спорадический», «бессистемный» характер, и поделился житейской мудростью: «Происходящие от случая к случаю встречи еще необязательно означают отношения».

С этим Пекка Хаависто спорить не стал. В то же время он заявил, что не Евросоюз стал инициатором разлада отношений и что в Брюсселе уж точно не стремятся к их полному разрыву. «Я абсолютно согласен с Сергеем Лавровым в том, что в интересах бизнеса и экономики иметь между Евросоюзом и Россией налаженные отношения»,— сказал он. Сергей Лавров засмеялся. Хоть в чем-то они сошлись.