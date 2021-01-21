Президент Финляндии в разговоре с Путиным затронул ситуацию с Навальным

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество в противодействии распространению COVID-19, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также господин Ниинистё затронул вопрос о находящемся в СИЗО оппозиционере Алексее Навальном.

«Обсуждались двусторонние отношения с акцентом на сотрудничество в противодействии коронавирусу. Лидеры обменялись мнениями по вопросам безопасности и стабильности на континенте в контексте контроля над вооружениями»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»). «Президент Финляндии также затронул вопрос о находящемся в следственном изоляторе в Москве российском блогере (Алексее Навальном.— “Ъ”)»,— добавил пресс-секретарь.

Сегодня пресс-служба президента Финляндии сообщила, что Саули Ниинистё обсудил с Владимиром Путиным ситуацию с Алексеем Навальным. Разговор состоялся по инициативе Финляндии. «Президенты говорили о заключении Алексея Навального и влиянии этого на отношения между европейскими странами и Россией»,— говорится в сообщении.

Алексея Навального задержали сотрудники ФСИН 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. На следующий день его арестовали на 30 суток из-за нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». Многие зарубежные лидеры призвали освободить оппозиционера.

О реакции на задержание — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».