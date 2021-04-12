Президент Азербайджана ткнул Москву ракетой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна «пока не получила, но получит» ответ на вопрос, откуда у армянских военных оказался ракетный комплекс «Искандер-М», который стоит на вооружении только в российской армии. Как утверждают азербайджанские военные, под Шушой обнаружены обломки именно этой ракеты, причем ее боеголовка не разорвалась. Такая постановка вопроса создает опасность неприятного выяснения отношений между Баку и Москвой, которая утверждает, что «Искандеры» вообще не применялись в ходе прошлогодней карабахской войны — даже в модификации «Э», которую Россия действительно поставляла в Армению.

Открывая Парк военных трофеев в Баку, Ильхам Алиев жестко высказался в адрес Армении и опосредованно Москвы. Господин Алиев напомнил, что 15 марта азербайджанские саперы обнаружили под Шушой обломки ракеты, и установили, что речь идет о ракете для комплексов «Искандер-М». «Это доказательства военного преступления Армении,— заявил президент.— Эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения вооруженными силами Азербайджана города Шуша от армянской оккупации. У нас имеется достаточно данных, но мы ждем официального заявления».

То, что Ильхам Алиев сказал потом, касается Москвы даже в большей степени, чем Еревана.

«Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим»,— пообещал Ильхам Алиев.

Дело в том, что комплексы самой мощной модификации — «Искандер-М», стоят на вооружении только у российской армии, в то время как Армении поставлялись комплексы «Искандер-Э» (от слова «экспорт»). У ракет для «Искандер-Э» снижена дальность полета и ослаблена боеголовка.

Вопрос о применении или неприменении «Искандеров» в Нагорном Карабахе в прошлом году — одна из главных загадок всего конфликта.

Когда премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ракеты этого типа действительно ударяли по Шуше, но «не разорвались или разорвались лишь на 10%», это едва не привело к военному перевороту.

Теперь уже бывший замглавы Генштаба Тиран Хачатрян открыто высмеял слова премьер-министра, а другие генералы поддержали точку зрения коллеги. Точку в этом вопросе попытался поставить представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся,— сказал он.— Судя по всему, премьер-министра Республики Армении господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию». С тех пор Москва не меняла свою позицию на этот счет.

Пытаясь как-то объяснить находку под Шушой, армянская и азербайджанская пресса уже выдвинули самые разные версии. Например, армянская редакция Sputnik процитировала российского военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова. Он предположил, что Азербайджан мог получить обломки ракеты «Искандер-М» от турецких партнеров, которые, в свою очередь, подобрали их в сирийском Идлибе. Там ракеты этого типа действительно применялись против боевиков.

А азербайджанское провластное агентство Haqqin.az опубликовало текст, претендующий на расследование. В нем со ссылкой на некие источники в Москве утверждается, что ФСБ и Минобороны России уже подготовили «доклад о нелегальных поставках "Искандер-М" в Армению». «В Южном военном округе армянской диаспорой России была сформирована сеть нелегальных поставок вооружения в Армению в обход системы военно-технического сотрудничества с государством-членом ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности.— “Ъ”)»,— якобы заявил изданию источник, близкий к российским военным.

Так или иначе, убеждение, что Москва может быть косвенно причастна к ракетному удару по Шуше, после того как ее заняли азербайджанские войска, весьма популярно в Баку.

Оппозиционная партия «Мусават» 7 апреля даже организовала по этому поводу акцию у российского посольства, которая, впрочем, была немногочисленной — в ней приняли участие только 20 человек.

Российский посол в Ереване Сергей Копыркин комментировал обвинения в адрес Москвы еще тогда, когда они звучали лишь на уровне азербайджанских СМИ. «Мы привыкли к тому, что различные политические круги, разные деятели высказывают те или иные предположения, обвинения. Но я думаю, что есть официальная позиция, которая достаточно четкая и на которую нужно ориентироваться»,— заявил он агентству «Sputnik Армения».

«Прямого обвинения в адрес Москвы не было. Было заявление о том, что Баку ждет объяснений,— уточнил в беседе с “Ъ” азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.— Мог быть нелегальный способ поставки "Искандер-М" в Армению». При этом эксперт не исключил, что при определенных обстоятельствах эта история может стать негативным фактором в российско-азербайджанских отношениях.

Кирилл Кривошеев