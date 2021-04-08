В Ереване родственники военнопленных заблокировали здание Минобороны

С утра сотрудники Минобороны Армении не могут покинуть здание ведомства в Ереване, сообщил «Sputnik Армения». Входы и подъезды к Министерству заблокированы родственниками попавших в плен во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Протестующие требуют от властей ускорить процесс по возвращению военнопленных в Армению. Полиция в происходящее у здания Минобороны не вмешивается.

Также к митингующим планируют присоединиться собравшиеся ранее у аэропорта «Эребуни». Сегодня туда должен был прилететь очередной самолет с группой военнопленных. Приземлившийся в Ереване самолет оказался без военнопленных. По информации источников «Sputnik Армения», на борту самолета был только глава российских миротворцев в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Вопрос обмена пленными остается одним из основных в переговорах Армении и Азербайджана после подписания соглашения о мире в Нагорном Карабахе. После завершения боевых действий Ереван передал Баку всех азербайджанцев, а в Азербайджане все еще остаются, по разным оценкам, от 140 до 200 пленных армян. Официально Баку признает наличие у себя только около 60 армянских солдат. Но, так как их взяли в плен уже после окончания боевых действий, их считают диверсантами, а не военнопленными.

О попытках разрешить вопрос с пленными — в материале “Ъ” «Ведь это наши двое, они помогут нам».