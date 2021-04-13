На выборы в Думу пойдет фамилия

Старший сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон планирует участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму. Он заявил о выходе из ЛДПР, где состоит его арестованный отец, и о намерении баллотироваться от другой партии. В ЛДПР уже подобрали кандидатов для Хабаровского края и слова Фургала-младшего не комментируют. За сына экс-губернатора может проголосовать протестный избиратель, однако едва ли ему удастся зарегистрироваться, полагает эксперт.

О намерении выдвигаться в Госдуму Антон Фургал заявил изданию Sota.Vision, подчеркнув, что ему «поступает очень много предложений от партий, хотят забрать к себе». Сейчас господин Фургал состоит в ЛДПР, но «в ближайшее время» собирается из нее выходить. Причины размолвки с партией он не пояснил, сказав лишь, что «было очень много всего»: «Это решение пришло не сегодня, не вчера, обдумывалось не один месяц. Смотрел, отслеживал ситуацию».

Антон Фургал не стал раскрывать, от какой партии и в каком округе он намерен баллотироваться, добавив, что заявит об этом позднее.

Антону Фургалу 29 лет, он индивидуальный предприниматель. В 2014 году, будучи студентом, баллотировался в хабаровское краевое законодательное собрание по списку ЛДПР и в гордуму Хабаровска по одному из городских округов, но неудачно. После ареста отца стал добиваться его освобождения и помогать протестующим, которые «подвергаются репрессиям». Господин Фургал заявил Sota.Vision, что сейчас на него оказывается давление путем слежки и взлома мессенджеров. Связаться с Антоном Фургалом вечером в понедельник “Ъ” не удалось из-за разницы в часовых поясах.

Напомним, избранный губернатором в 2018 году Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в организации заказных убийств и покушения. Это спровоцировало в крае массовые протестные акции в его поддержку, которые продолжались до конца года. 20 июля Владимир Путин отправил господина Фургала в отставку, назначив на пост врио губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Но это не снизило протестной активности, а окружение Сергея Фургала продолжило кампанию в его защиту.

В конце 2020 года в хабаровской ячейке ЛДПР произошел раскол. 17 депутатов городской думы во главе со спикером Михаилом Сидоровым заявили о несогласии с политикой господина Дегтярева, который является и координатором отделения ЛДПР, и о выходе из партии. В числе причин для демарша они называли поддержку ими Сергея Фургала, что якобы не устраивает нового главу края. Тогда Михаилу Дегтяреву удалось договориться с мятежными депутатами, и они остались в партии, но в марте врио губернатора добился отставки Михаила Сидорова с поста спикера. В ответ тот вместе с семью депутатами вышел из фракции ЛДПР в городском парламенте. Михаил Сидоров тогда говорил “Ъ”, что с ним ведут переговоры другие партии, но не уточнял, какие именно.

Позже хабаровские СМИ писали, что интерес к мятежным либерал-демократам проявляет «Родина». Ее лидер Алексей Журавлев подтвердил “Ъ”, что партия ведет переговоры с представителями ЛДПР в Хабаровском крае, но Антона Фургала в их числе нет.

Сейчас Хабаровский край в Госдуме представляют два одномандатника: единоросс Борис Гладких и либерал-демократ Иван Пиляев. Последний избрался по Комсомольскому округу №70, который стал вакантным после победы Сергея Фургала на губернаторских выборах в 2018 году. Тогда СМИ писали, что господин Пиляев может быть дальним родственником господина Фургала, хотя официально эта информация не подтверждалась. Господин Пиляев не стал комментировать “Ъ” заявление Антона Фургала.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил “Ъ”, что не может комментировать выход сына Сергея Фургала из партии, поскольку не видел соответствующего заявления. По его словам, высший совет ЛДПР уже подобрал кандидатов для выдвижения во всех одномандатных округах, в том числе и в Хабаровском крае, но оглашать их фамилии депутат считает преждевременным. Арестованный экс-губернатор Сергей Фургал из партии не выходил, добавил господин Лебедев.

Михаил Дегтярев не заинтересован в том, чтобы Антон Фургал участвовал в думских выборах, поэтому ему едва ли дадут пройти регистрацию, считает политолог Ростислав Туровский: «Он может обратиться к партиям, имеющим парламентскую квоту, но под административным давлением вряд ли кто-то согласится».

Сын экс-губернатора может рассчитывать на поддержку избирателей ЛДПР, которые «остались верны Фургалу», и на часть несистемной оппозиции, но это не гарантирует ему успеха, рассуждает эксперт: «Фамилия известная, но сам он только сын отца». В то же время его выдвижение приведет к активизации уличных протестов и усилению конкуренции на думских выборах, предполагает господин Туровский.

Андрей Прах