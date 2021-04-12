Сергей Фургал переведен на ресторанную диету

Как стало известно “Ъ”, заболевший коронавирусом и попавший в тюремную больницу экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал впервые за девять месяцев с начала ареста начал получать еду из ресторанов. В утреннем меню обвиняемого в организации двух убийств и покушения будут винегрет, блинчики с творогом и королевские креветки по 995 руб. за порцию. Соответствующие заказы оплачены его многочисленными друзьями и сторонниками, собравшими около 1 млн руб.

Как пояснила “Ъ” общественный защитник Сергея Фургала Наталья Питченко, обеспечивающая поддержку арестанта на бытовом уровне, в СИЗО «Лефортово», где он провел последние девять месяцев, с питанием были проблемы из-за строгих ограничений. Арестант регулярно получал передачи, но в них преимущественно входили только самые простые и необходимые продукты. Такие, как зернистый творог и глазированные шоколадом творожные сырки, рыбная нарезка. Можно было положить в посылку яблоки и апельсины, вареные или сырые заранее порезанные овощи, предназначенные для приготовления салата. Сидельцы уже сами заправляли их подсолнечным маслом или майонезом. При этом передать арестованному, например, минеральную воду или домашние пирожки не разрешалось.

Под особым запретом в «Лефортово», как оказалось, были конфеты с коньячной начинкой и ягоды. Так, например, кекс можно передать лишь в том случае, если в нем отсутствовал изюм.

Когда-то арестанты, по неофициальным данным из администрации СИЗО, выковыривали изюм из булок, складировали сушеную ягоду в тайниках, а затем выгоняли из нее брагу.

Таким образом, рацион Сергея Фургала в «Лефортово», по данным его общественных защитников, был если не скудным, то уж точно весьма далеким от привычного губернатору питания.

Все изменилось после того, как на прошлой неделе Сергей Фургал был переведен из «Лефортово» в закрытую больницу ФСИН, расположенную на территории другого московского СИЗО — «Матросская Тишина». Добиться встречи с лечащим врачом пациента его защитникам пока не удалось: прием посетителей в лечебном учреждении ведется только по средам. Пока известно, что состояние господина Фургала в последние дни не ухудшилось, он получает необходимое лечение, а единственной проблемой стало отсутствие в тюремной больнице аппарата для компьютерной томографии. Чтобы проверить состояние легких арестанта, его необходимо будет вывезти в «гражданское» медучреждение, но сделать это пока не удалось. Общественные защитники надеются, что результаты КТ будут готовы к среде, когда состоится их встреча с врачами.

Между тем благодаря поддержке с воли уже с понедельника кардинально изменится рацион питания подследственного больного.

Впервые за девять месяцев Сергей Фургал начнет получать если не домашнюю, то по крайней мере ресторанную еду.

Меню, по словам госпожи Питченко, пока расписано на ближайшие три дня. Планировать его питание на больший срок общественные защитники не стали, поскольку неизвестно, как долго продлится лечение экс-губернатора.

Известно, что в понедельник утром Сергей Фургал позавтракал королевскими креветками и блинчиками с творогом. В обед ему должны принести филе семги, запеченное с сыром, салат «Мимоза» и свежие фрукты, а на ужин — куриные грудки с грибами и йогурт с миндалем и абрикосом. Примерно так же будет выглядеть и рацион питания больного в следующие два дня: горячие блюда из рыбы и морских деликатесов, свежие фрукты, кисломолочка, овощные салаты и обязательно — десерты.

По вечерам арестант сможет скрасить свою жизнь пирожным — эклером или птичьим молоком.

По данным его друзей, собранных ими денег хватает для того, чтобы обеспечивать дополнительным питанием не только отставного губернатора, но и его предполагаемых подельников — про них общественники тоже не забывают, регулярно направляя продуктовые передачи.

Сергей Машкин