Путин обратил внимание Меркель на «провокации» Украины в Донбассе

Украина специально обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Господин Путин назвал действия Киева провокационными и отметил необходимость соблюдения минских договоренностей.

Согласно пресс-релизу Кремля, главы России и ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Донбассе. «Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса»,— рассказали в пресс-службе.

Также лидеры двух стран призвали стороны конфликта в Донбассе «к сдержанности» и активизации переговоров для выполнения минских соглашений, которые Москва и Берлин считают «безальтернативной основой» урегулирования конфликта. «Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате", по линии политсоветников и министерств иностранных дел»,— добавили в Кремле.

Помимо этого в ходе беседы обсуждались ситуации в Сирии, Ливии и на Балканах. Также «в связи с проявленным канцлером интересом» была затронута ситуация с Алексеем Навальным, подробностей Кремль не привел. Кроме того, по инициативе Владимира Путина обсуждались вопросы, касающиеся деятельности зарубежных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в конце марта, о росте числа нарушений режима прекращения огня сообщила миссия ОБСЕ. МИД РФ считает, что на востоке Украины наблюдается «все более провокационная и вызывающая линия поведения со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США». Ситуация в Донбассе была основной темой беседы глав России, Франции и ФРГ 31 марта.

Подробнее о переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».