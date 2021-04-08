Меркель призвала Путина снизить военное присутствие у границ Украины

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор. В ходе разговора госпожа Меркель призвала господина Путина сократить присутствие вооруженных сил вблизи границ Украины.

«Среди прочих вещей обсуждались усиление военного присутствия в районах вблизи восточной Украины. Канцлер настояла на возвращении к условиям, существовавшим до усиления, для деэскалации ситуации»,— указано на сайте аппарата госпожи Меркель (перевод Reuters).

Пресс-служба Кремля в своем сообщении о разговоре отметила, что российский президент «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». По сообщению российской стороны, призыв к «сдержанности и активизации переговорного процесса» был адресован «сторонам конфликта». Напомним, Россия не считает себя стороной конфликта на юго-востоке Украины.

Президент России и канцлер ФРГ также обсудили ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным, сообщившим об ухудшении здоровья после заключения в колонию. Вопрос был поднят по инициативе немецкой стороны, указано в обоих заявлениях. Стороны также обсудили ситуации в Боснии и Герцеговине, а также в Сирии.

Владимир Путин и Ангела Меркель провели вторые с 30 марта переговоры. Тогда российский президент обсуждал с госпожой Меркель и президентом президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Донбассе, Белоруссии, на Ближнем Востоке, а также дело Алексея Навального.

О переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».