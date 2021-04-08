Козак считает действия Украины в Донбассе пиаром

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует постсоветское пространство) назвал «имитацией военной угрозы» действия Украины в Донбассе. Он считает, что Киев не намерен развязывать полномасштабный военный конфликт. Ситуация на востоке Украины обострилась в конца марта, стороны перекладывают друг на друга вину за несоблюдение перемирия.

«Это скорее пиар-действия (Украины.— “Ъ”), которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, реальных намерений развязать полномасштабную войну, вряд ли такие намерения есть. Хотя все может быть»,— заявил господин Козак на пресс-конференции в Москве (цитата по «РИА Новости»).

Комментируя итоги вчерашней встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу, господин Козак подытожил, что стороны конфликта «так ни о чем и не договорились». По его словам, нарушала обязательства одна сторона — Украина, а в итоговом заявлении ответственность на себя должен был взять Донбасс.

«Как из одного известного анекдота. Один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". "А нас-то за что?". Эта философия сопровождает все переговоры — что в нормандском формате, что в трехсторонней контактной группе»,— убежден замглавы администрации президента РФ.

МИД РФ называл действия Киева в Донбассе «все более провокационными и вызывающими». Владимир Зеленский считает, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. Сегодня, 8 апреля, президент Украины приехал в Донбасс с рабочим визитом.

Подробнее о переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».